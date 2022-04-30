شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستغنى Tudum من Netflix عن طاقم العمل بعد أشهر من إطلاقه؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت Netflix قائمة رائعة من الكتاب والمحررين لمشروع موقع المعجبين الخاص بها Tudum ، والذى تم إطلاقه فى أوائل ديسمبر من عام 2021، وفقا لتقرير engadged.

واليوم ، تم إرسال جزء كبير من هؤلاء الموظفين الجدد فى حزم لأسباب غير معروفة.

وأعلنت مجموعة كبيرة من الموظفين السابقين فى الموقع عن مغادرتهم اليوم على Twitter ، حيث ادعى نائب الكاتب الثقافي السابق جوش تيرى "تسريح فريقي" مما يشير إلى أن التخفيضات قد تكون جذرية.

وتدعى Netflix أنه لا توجد خطط لإيقاف الموقع، ورفضت التعليق على عدد العمال الذين تأثروا ، لكنها أكدت أنه تم التخلي عن بعض الموظفين والمقاولين ، ووضعت هوليوود ريبورت تقديراتها لما لا يقل عن 10 أشخاص.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Engadget فى السجل إن "موقع المعجبين لدينا Tudum يمثل أولوية مهمة للشركة".

ووصفت Netflix Tudum عند الإطلاق بأنه "ممر وراء الكواليس يتيح لك التعمق أكثر في أفلام Netflix والمسلسلات والنجوم التي تحبها" - وهي في الأساس محاولة لدعم شركة وسائط على قوة المحتوى الأصلي لمنصة البث.

وليس من الواضح فى هذا الوقت نوع التغيير فى التوظيف أو الاستراتيجية التي أدت إلى هذه الجولة من التسريح ، أو من بقي فى الموقع أو ما إذا كان الكتاب والمحررين المنفصلين حديثًا قد تلقوا أى إشعار مسبق.

وتأتى تخفيضات الوظائف بعد وقت قصير من إعلان Netflix خلال أرباحها الفصلية أنها فقدت مشتركين (حوالي 200000 منهم) للمرة الأولى منذ عقد. ما تلا ذلك كان رد فعل سريع ووحشي من السوق الذي شهد انخفاضًا في سعر سهم خدمة البث المباشر بنسبة 25 في المائة. حتى الآن ،

واقتصرت خطط تغيير مسار السفينة على محاولة منع العملاء من مشاركة معلومات تسجيل الدخول ، والتفكير في فكرة فئة اشتراك أرخص مدعومة بالإعلانات .