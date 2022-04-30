شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الجديد الثانى لأبريل يصل مع أول كسوف للشمس فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحدث القمر الجديد الثاني لشهر أبريل، الذي يطلق عليه اسم "القمر الأسود"، يوم السبت 30 أبريل، الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش، ووفقًا لوكالة ناسا، سيتزامن ذلك مع كسوف جزئي للشمس، يمكن رؤيته للناس في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من أمريكا الجنوبية، ويحدث هذا عندما يلقي القمر بظلاله على أجزاء من الأرض أثناء مروره بين الأرض والشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيقترب كوكب الزهرة والمشتري، ألمع كوكبين في السماء، في نفس اليوم أيضا لدرجة أنهما سيبدو وكأنهما يكادان يتصادمان.

كما توضح وكالة ناسا، أنه يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الشمس والأرض، مما يلقي بظلاله على الأرض ويحجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا في بعض المناطق، أثناء الكسوف الجزئي، لا يتماشى القمر والشمس تمامًا، لذا لا يغطي القمر الشمس كليا.

تقول ناسا: "في يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، ستتاح الفرصة للناس في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الجنوبي لمشاهدة كسوف جزئي للشمس قبل وأثناء غروب الشمس مباشرة".

كما أنه مع غروبها في الغرب مساء يوم 30 أبريل، ستظهر الشمس مشوبة جزئيًا لمن لديهم سماء صافية في تشيلي والأرجنتين ومعظم أوروجواي وغرب باراجواي وجنوب غرب بوليفيا وجنوب شرق بيرو ومنطقة صغيرة في جنوب غرب البرازيل.

سيكون الكسوف مرئيًا أيضًا على طول أجزاء من الساحل الشمالي الغربي للقارة القطبية الجنوبية، في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الجنوبية، بما في ذلك جزر فوكلاند، وفي جزء كبير من المحيط الهادئ الجنوبي والمحيط الجنوبي.

ويصادف يوم السبت "القمر الأسود"،وهو ليس بالمعنى الدقيق للكلمة إنما مصطلحًا فلكيًا مقبولًا رسميًا وله العديد من المعاني، فيشير القمر الأسود إلى القمر الجديد الثاني الذي يظهر في غضون شهر، ويمكن أن يحدث هذا لأن الدورة القمرية (29.5 يومًا) أقصر من أشهر السنة، فحدث أول قمر جديد لشهر أبريل في اليوم الأول من الشهر.