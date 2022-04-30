شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة الاتحاد الأوروبى تحكم ضد "ميتا" بشأن طعن هيئة حماية المستهلك الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن جمعية حماية المستهلك الألمانية يمكن أن تقدم طعنًا قانونيًا ضد شركة Meta الأم لشركة Facebook بشأن خصوصية البيانات.

ويعني حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) أنه يمكن لاتحاد منظمات المستهلكين الألماني طلب أمر قضائي ضد Meta Platforms Ireland في محكمة ألمانية، ويخفف الاتحاد من انتهاك Meta لقواعد خصوصية البيانات والمنافسة غير العادلة وحماية المستهلك المتعلقة بالألعاب المجانية من قبل أطراف ثالثة متاحة لمستخدمي Facebook.

وأحالت المحكمة الألمانية القضية إلى CJEU ، متسائلة عما إذا كان ، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 ، لا يزال بإمكان هيئة المستهلك اتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتهاكات خصوصية البيانات أو ما إذا كان هذا الآن أمرًا يخص السلطات الإشرافية الوطنية فقط .

ولاحظت CJEU أن المحكمة الألمانية وجدت أن الإجراء القانوني له ما يبرره ، على الرغم من التشكيك في مقبولية الدعوى، وقضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) لا تستبعد التشريع الوطني الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك برفع دعاوى قانونية.

وقالت أيضًا إن اتحادًا للمستهلكين ، مثل الاتحاد الألماني ، يُحسب كهيئة يمكنها رفع الدعاوى المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات لأنها كانت تعمل لصالح الجمهور، ويمكنها أيضًا رفع دعوى من هذا القبيل دون الاضطرار إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم.