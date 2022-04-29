شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة ناسا تظهر هبوط الحطام المثابرة على المريخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت المركبة الجوالة المثابرة على أرض المريخ فى فبراير 2021 بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، وقام غلاف خلفى مخروطي الشكل بحمايته أثناء السفر في الفضاء السحيق وأثناء هبوطه الناري، في حين أن المظلة التي تحمل رسالة سرية تقول "تجرؤ على الأشياء الجبارة" أبطأها بما يكفي للهبوط الآمن، وفقا لتقرير engadged.

وكان على المثابرة أن تترك هذه المكونات وراءها عندما بدأت تجوب الكوكب فى 19 أبريل والتقطت المروحية المرافقة للمركبة الجوالة The Ingenuity ، صورًا للحطام المتبقى فى موقع الهبوط - والآن شاركت ناسا صورًا تظهر شكلها.

وقال إيان كلارك من مختبر الدفع النفاث إن المثابرة حصلت على أفضل هبوط موثق فى التاريخ حتى الآن، لكن صور Ingenuity تقدم منظورًا مختلفًا يمكن أن يساعد في ضمان هبوط آمن للمركبات الفضائية المستقبلية.

ويتضمن ذلك مهمة المريخ المرتجعة، والتى ستسترجع العينات التى يجمعها المثابرة حتى يمكن إرسالها مرة أخرى إلى الأرض لتحليلها، وكان مهندسو البرنامج هم الذين تساءلوا عما إذا كان بإمكان Ingenuity التقاط صور للحطام.

وقال كلارك إذا عززت الصورة عمل أنظمتنا بالشكل الذي نعتقد أنها نجحت فيه أو قدمت حتى مجموعة بيانات واحدة من المعلومات الهندسية التي يمكننا استخدامها لتخطيط عودة عينة المريخ ، فسيكون ذلك رائعًا وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستظل الصور مذهلة وملهمة .

وفى الصورة ، سترى ما تبقى من الغلاف الخلفي والنتيجة الإجمالية للمركبة الفضائية التى تضرب السطح بسرعة 78 ميلاً في الساعة. ولاحظت وكالة ناسا أن الطبقة الواقية للقذيفة لا تزال سليمة ، وكذلك خطوط التعليق التي تربط القشرة بالمظلة المدفونة الآن في الأوساخ.

وسيقوم علماء الوكالة بتحليل الصور خلال الأسابيع المقبلة لتحديد الحكم النهائى ، والذى من المحتمل أن يتضمن معلومات يمكن أن تساعد فى البعثات المستقبلية.