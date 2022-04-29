شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد منح عقد NSA Cloud بقيمة 10 مليارات دولار بعد نزاع مع Microsoft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت Microsoft في محاولتها للطعن فى عقد Amazon NSA بقيمة 10 مليارات دولار ، وفقا لتقرير engadged.

وعلمت Nextgov أن وكالة الأمن القومى أعادت منح صفقة الحوسبة السحابية "Wild and Stormy" إلى Amazon Web Services بعد مراجعة القرار.

بينما أوصى مكتب المساءلة الحكومية بإعادة التقييم في أكتوبر بعد اعتراضات Microsoft ، ومن الواضح أن النظرة الثانية لم تغير النتيجة بشكل كبير.

والعديد من تفاصيل العقد غامضة بشكل غير مفاجئ ، لكنها جزء من مبادرة الحوسبة الهجينة الأكبر التى ستشهد قيام وكالة الأمن القومي بترحيل البيانات الاستخباراتية من الخوادم الداخلية إلى تلك الخاصة بمزود الخدمات السحابية مثل AWS.

ويجب أن تساعد Wild and Stormy وكالة الأمن في التعامل مع مجموعات البيانات المتزايدة دون الحاجة إلى إدارة التخزين بنفسها.

وهذه ليست المرة الأولى التى تختلف فيها أمازون ومايكروسوفت حول اتفاقية حكومية أمريكية واسعة النطاق.

وقاتل الاثنان بمرارة حول المشروع السحابى للبنية التحتية للدفاع المؤسسي المشتركة (JEDI) الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار ، حيث نجت Microsoft من تحدى أمازون فقط لمشاهدة وزارة الدفاع تلغى العقد بمجرد تغيير المتطلبات.

ولا تتعطل Microsoft عندما لا تزال فى طور المنافسة لصفقة Joint Warfighting Cloud Capability بقيمة 9 مليارات دولار ، لكن هذا لا يزال يمثل ضربة كبيرة لشركة تزدهر من خلال الشراكات الحكومية .