شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل بذور النبات إلى الفضاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة كورولوف الوطنية في مدينة سمارا الروسية عن نيتها إجراء تجربة علمية لدراسة التأثيرات الفضائية على بذور النباتات، وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "يخطط العلماء التابعون لجامعتنا لإرسال بذور 30 نباتا نادرا إلى الفضاء، من بين هذه النباتات هناك نباتات نمت من بذور كانت قد أرسلت إلى الفضاء عام 2013".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من جهتها قالت رئيسة قسم علوم البيئة والنباتات في الجامعة، لودميلا كارالوفا:"كجزء من التجربة سيرسل المختصون المسؤولون عن الحديقة البيئية في جامعتنا بذور أكثر من 30 نوعا من النباتات إلى الفضاء على متن Bion-M2، منها نباتات نادرة مدرجة في الكتاب الأحمر لمنطقة سمارا الروسية.. واستنادا لنتائج التجربة سيقييم العلماء كيف أثرت البيئة الفضائية على البذور، وكيف ستنمو هذه البذور فيما بعد، وكيف ستكون التأثيرات اللاحقة على الأجيال القادمة من هذه النباتات".

وأضافت "الفريد في هذه التجربة هو أن البذور التي سنرسلها إلى الفضاء هي لنباتات طبيعية، وهي من أنواع نادرة كانت بعض بذورها في الفضاء أيضا، النباتات الطبيعية أكثر حساسية من الناحية الفيزيولوجية من النباتات المهجنة أو النباتات التي تزرع لإعطاء محاصيل زراعية، لذ يمكن أن تكشف لنا البذور المرسلة تأثير العوامل الفضائية عليها، هذه التجربة ستساعدنا على دراسة إمكانية استحداث مرافق لتخزين بذور النباتات في الفضاء مستقبلا".