بورشه 911 سبورت كلاسيك.. دمج مذهل بين الماضي والمستقبل (صور)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تم الكشف عن بورشه 911 سبورت كلاسيك كأحدث دخول إلى مجموعة تصاميم شتوتغارت التراثية، التي تتميز بتصميم مستوحى من أشهر الطرازات الكلاسيكية للعلامة الألمانية.

تصميم كلاسيكي عصري



مثل سيارة 911 سبورت كلاسيك السابقة التي كشفت عنها بورشه في أواخر عام 2009، فإن أحدث 911 سبورت كلاسيك ترتدي جناحًا خلفيًا على شكل بطة، وغطاء محرك من ألياف الكربون. تشمل التعديلات الإضافية مصابيح LED الأمامية مع أغطية سوداء، وعددا من الشارات الخاصة المشتركة مع بورشه 911 تارجا هيريتيج ديزاين إديشن. شعار بورشه الذي يحاكي تصميم عام 1963 لصانع السيارات، وشارات ذهبية على مؤخرة السيارة، وشارة بورشه هيريتيج المثبتة على الشبكة الخلفية تكمل المجموعة من الشارات.

تتوفر سيارة 911 سبورت كلاسيك الجديدة أيضًا باللون الأسود الصلب، أو الرمادي المعدني، أو الأزرق المعدني. وتؤكد الخطوط المزدوجة المرسومة على غطاء المحرك والسقف والجناح الخلفي باللون الرمادي الرياضي الفاتح على التصميم الرياضي للسيارة.

تصميم داخلي رياضي راقٍ



تمت ترقية المقصورة الداخلية أيضًا للإصدار الخاص 911. تم استخدام جلد شبه الأنيلين لأول مرة منذ 918 سبايدر، حيث تم دمجه مع ملحقات المقاعد القماشية وألواح الأبواب المصنوعة من القماش والزخارف الخشبية لاستحضار أجواء أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

صُمّم مقياس سرعة الدوران التناظري على الطراز القديم، وستجد الكثير من علامات بورشه التجارية جنبًا إلى جنب مع شعار Porsche Exclusive Manufaktur في جميع أنحاء المقصورة. كما أنها لا تزال تتسع لأربعة مقاعد، حيث إن الهدف من 911 سبورت كلاسيك ليس أن تكون آلة حلبات قوية ولكن سيارة سائق ممتعة للغاية.

ناقل حركة يدوي وقوة كبيرة



يشترك محرك سبورت كلاسيك مع محرك 911 تيربو، ولكن ليس مع نظام نقل الحركة أو ناقل الحركة. في حين أن 911 من فئة تيربو تأتي اليوم حصريًا مع الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات ، فإن 911 سبورت كلاسيك تدفع قوتها بشكل صارم إلى عجلاتها الخلفية عن طريق ناقل حركة يدوي. ومن أجل ضمان تشغيل المحرك ذو الشاحن التيربو المزدوج سعة 3.7 لتر بشكل جيد مع علبة التروس اليدوية ذات السبع سرعات، تقلل بورشه من قوة المحرك إلى 543 حصانًا و 600 نيوتن متر من عزم الدوران، أي خسارة 29 حصانًا و 150 نيوتن متر من عزم الدوران بالنسبة مقارنة مع طراز تيربو.

مكابح سيراميك ونظام تعليق رياضي وعجلات بقفل مركزي مقاس 20 انش أمامية و 21 إنش كلها قياسية. يكمل الطراز من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.1 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 315 كيلومتراً في الساعة. سيتم صنع 1250 نموذجًا فقط. الطلبات مفتوحة من 28 أبريل 2022 وستبدأ عمليات التسليم في يوليو.