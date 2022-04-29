شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة Microsoft Editor الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق نظام التشغيل Windows 11 العام الماضي ، أضافت مايكروسوفت عناصر تصميم جديدة إلى متصفح Edge الخاص بها، والآن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن WindowsLatest ، يعمل عملاق التكنولوجيا على المزيد من التحسينات للمتصفح.

ووفقًا للتقرير ، تخطط الشركة لإضافة زوايا دائرية لعلامات التبويب في متصفح Edge المستند إلى Chromium جنبًا إلى جنب مع تأثير Mica لشريط علامات التبويب، وللتذكير ، قدم Google Chrome أيضًا حوافًا مستديرة لعلامات التبويب والقوائم بعد إطلاق Windows 11.

ويكشف التقرير كذلك أن المظهر الجديد في شريط علامات التبويب يمكن رصده في أحدث إصدار من Edge Canary، ووفقًا للتقرير ، لا يتم تمكين تغييرات التصميم افتراضيًا ويحتاج المستخدمون إلى تمكينها يدويًا من خلال الانتقال إلى قسم الإعدادات.

كما قدمت الشركة أيضًا أداة جديدة تسمى Microsoft Editor، ويمكن استخدام الأداة الجديدة في التدقيق الإملائي وعلامات الترقيم وإصلاحها، وإلى جانب ذلك ، تقدم الأداة اقتراحات لتحسين النص، و لا يتعين على المستخدمين تثبيت هذه الميزة بشكل منفصل لأنها تأتي مدمجة في متصفح Edge، ويقدم Microsoft Editor أيضًا دعمًا لأكثر من 20 لغة وعبر جميع مواقع الويب التي تحتوي على حقل نص لا يحتوي على التدقيق الإملائي المدمج الخاص به.

وإلى جانب ذلك ، قدمت الشركة أيضًا أداة ميزة "تحديد الويب" الجديدة. تسهل الأداة على المستخدمين نسخ النص من الويب ، بما في ذلك الجداول. تعمل الميزة الجديدة أيضًا على تبسيط عملية تحديد محتوى الويب المنسق مثل الصور والجداول والنص، وتوفر الميزة أيضًا خيار التقاط الويب مما يجعل من الأسهل التقاط لقطة شاشة والتعليق وحفظ المحتوى الذي تجده على الويب.

وفي الآونة الأخيرة ، أضافت مايكروسوفت أيضًا أشرطة التمرير المتراكبة على غرار Windows 11 إلى المتصفح، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، فإن أشرطة التمرير في Windows 11 تغير شكلها كلما اقتربت منها أو استخدمتها.