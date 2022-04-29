شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخذ الخطوات الأولى فى طرح Sandbox لخصوصية Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن Privacy Sandbox فى مشروع Android ، وهو نظام جديد مصمم ليحل محل مخططات ملفات تعريف الارتباط الحالية التابعة لجهات خارجية وإعادة اختراع طريقة تركز على الخصوصية لخدمة الإعلانات، وفقا لتقرير engadged.

وبعد جولة أولية من اختبار ألفا والتعليقات، أعلنت Google يوم الخميس أن معاينة المطور الأول لصندوق الحماية أصبحت متاحة الآن كجزء من Android 13 beta 1 .

The Privacy Sandbox وهو جهد تطوير متعدد السنوات من شأنه أن "يحد من مشاركة بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة ويعمل بدون معرفات عبر التطبيقات بما فى ذلك معرف الإعلان

ونحن نستكشف أيضًا التقنيات التى تقلل من إمكانية جمع البيانات السرية ، بما فى ذلك الطرق الأكثر أمانًا للتكامل مع تطبيقات SDK للإعلان."

وتوفر هذه المعاينة للمطورين نظرة مبكرة على SDK Runtime و Topics API حتى يتمكنوا من فهم كيفية ملاءمتها لتطبيقاتهم وعملياتهم بشكل أفضل بمجرد إصدارها رسميًا.

ورأينا لأول مرة Topics API فى يناير يسحب البيانات من متصفح Chrome لتحديد أهم خمس اهتمامات للمستخدم لهذا الأسبوع ، بناءً على سجل البحث والتصفح، ثم تتم مقارنة هذه الموضوعات بقاعدة بيانات للموضوعات من مكتب الإعلان التفاعلي وبيانات Google الخاصة.

ويمكن للناشرين الشركاء بعد ذلك اختبار اتصال واجهة برمجة تطبيقات المواضيع ، ومعرفة ما يتعامل معه المستخدم حاليًا ، ثم عرض الإعلانات الأكثر ملاءمة دون الحاجة إلى معرفة كل التفاصيل الدقيقة حول العملاء المحتملين.

وسيتمكن المطورون أيضًا من الوصول إلى إصدار مبكر من واجهة برمجة تطبيقات Fledge ، ويسمح هذا للمواقع بتشغيل "تجديد النشاط التسويقى للمستخدمين الحاليين - على سبيل المثال ، وتقديم إعلانات للمستخدمين لتذكيرهم بأنهم تركوا عناصر فى سلة التسوق الخاصة بهم ويجب عليهم التحقق بالفعل، ويأتى Sandbox مع كل ما يحتاجه المطورون لاختباره .

بما فى ذلك Android SDK و 64-bit Android Emulator، وتعتزم الشركة تحسين مجموعة الأدوات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة وترحب بالملاحظات والأسئلة من مجتمع المطورين