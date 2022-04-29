شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن تقريرها المالى ربع السنوى.. أيفون وماك فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2022، حيث أسفر الربع الذي انتهى في 26 مارس 2022، وفقًا لشركة أبل، عن بعض الأرقام القوية للشركة، إذ سجلت رقماً قياسياً في الإيرادات لربع مارس بلغ 97.3 مليار دولار، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.





كيف كانت أسعار منتجات أبل؟مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، نمت أعمال الهواتف الذكية لشركة أبل - مدفوعة بـ iPhone 13 - بنسبة 5.5٪، وشفت شركة آبل أن الإيرادات من أيفون في الربع كانت حوالي 50.5 مليار دولار، بزيادة من 47.8 مليار دولار في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، Tim Cook، في مقابلة مع CNBC ، إن هناك "عددًا قياسيًا من المبدِّلين" - الذين يتحولون من أندرويد - في هذا الربع.

ويبدو أن الانتقال من معالجات Intel إلى شرائح M1 الخاصة بها قد دفع جيدًا لشركة أبل، وارتفعت عائدات Mac في الربع بنسبة 15٪ تقريبًا وحققت أبل ما يقرب من 10.4 مليار دولار.

وإذا كان جهاز Mac و iPhone يعملان بشكل جيد ، فإن الأرقام من iPad لا تجعل القراءة سعيدة لشركة أبل، حيث بلغت إيرادات iPad في الربع الأول 7.65 مليار دولار، بانخفاض 2٪ مقارنة بالعام السابق، وقال كوك إن قيود سلسلة التوريد كان لها تأثير على مبيعات iPad.

ويبدو أن أجهزة AppleWatch و AirPods و Beats القابلة للارتداء تؤدي أداءً جيدًا نظرًا لأن عائداتها كانت تقترب من 8.8 مليار دولار، وأصبحت أعمال الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بشركة أبل - إذا كانت شركة قائمة بذاتها - الآن بحجم شركة Fortune 100.

ولا تزال أعمال الخدمات - بما في ذلك أبل Care و App Store و iCloud وغيرها - قوية بالنسبة لشركة أبل حيث بلغت عائداتها 19.82 مليار دولار، وتدعي أبل أن لديها الآن أكثر من 825 مليون اشتراك مدفوع عبر الخدمات ، بزيادة 165 مليون في الأشهر الـ 12 الماضية

وقال لوكا مايستري، المدير المالي لشركة أبل: "نحن سعداء جدًا بنتائج أعمالنا القياسية لربع شهر مارس، حيث سجلنا رقماً قياسياً في الإيرادات للخدمات وسجلات إيرادات ربع شهر مارس لأجهزة iPhone و Mac والأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والملحقات".