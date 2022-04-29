كيفية مشاركة قصة شخص آخر على انستجرام 2022

يوفر تطبيق انستجرام إمكانية مشاركة قصة على حسابك الشخصي لتشارك أصدقائك اللحظات الممتعة في يومك بشكل بسيط ويتفاعل معها متابعيك، ولكن في بعض الأوقات نشاهد بعض قصص المستخدمين الآخرين ونرغب في مشاركتها، فهل يسمح إنستجرام بمشاركة قصة شخص آخر على حسابك الشخصي؟ ذلك ما سنجيب عليه خلال السطور القادمة.

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هل يمكنك مشاركة قصة شخص آخر على انستجرام ؟

يسمح انستجرام بمشاركة قصة شخص آخر فقط في حالة تم وضع إشارة لك داخل القصة، أما في حالة لم يتم الإشارة لك داخل القصة فلن تتمكن من إعادة نشرها مرة أخرى على حسابك.

كيفية وضع إشارة لشخص داخل قصتك على إنستجرام

إذا كنت ترغب في وضع إشارة لشخص ما في قصتك على انستجرام ، فإليك الخطوات:

فتح تطبيق انستجرام .

السحب لليسار على شاشتك لتظهر الكاميرا.

التقط صورة أو حمل صورة من معرض الصور الخاص بك وقُم بإعداد القصة.

انقر فوق أي مكان داخل القصة.

ستظهر بعض الخيارات على الشاشة بما في ذلك خيار الإشارة إلى أشخاص @ في الجزء السفلي اضغط عليها.

ابحث عن الصديق الذي تريد الإشارة إليه في قصتك، عليك النقر على صورة الملف الشخصي لإضافتهم إلى القصة الخاصة بك.

وضع إشارة لشخص داخل قصتك على إنستجرام وضع إشارة لشخص داخل قصتك على إنستجرام

تأكد من تفعيل خيار السماح للأشخاص الذين أشرت إليهم في قصتك بمشاركة تلك القصة “Let people you mention add this to their story” ثم الضغط على خيار تم.

كيفية مشاركة قصة شخص آخر على حسابك

عندما يقوم شخص ما بالإشارة إليك في قصته ستتلقى إشعار ينبهك بذلك، فإذا رغبت في مشاركة تلك القصة على حسابك إليك الخطوات:

الضغط على الإشعار الذي تلقيته وحينها سينقلك إلى رسالة خاصة توضح لك أنه تم وضع إشارة لك في تلك القصة.

الضغط على علامة إضافة إلى قصتك ‘Add to your story’ وحينها سينقلك التطبيق إلى شاشة إنشاء القصة ليتم نشرها.

كيفية تفعيل مشاركة القصص؟

إذا استمر أصدقاؤك ومتابعوك في إخبارك بأنهم غير قادرين على مشاركة القصص الخاصة بك فربما تكون قد عطلت خيار مشاركة القصص، وإليك خطوات تفعيل مشاركة القصص:

فتح الملف الشخصي الخاص بك على إنستجرام .

النقر على قائمة الإعدادات في أعلى اليمين.

النقر على خيار الإعدادات من القائمة المنبثقة.

النقر على خيار الخصوصية.

النقر على خيار القصص.

التمرير لأسفل القائمة حتى تصل إلى قسم المشاركة ثم تبديل المفتاح بجوار خيار السماح بمشاركة القصة لتفعيلها كما يمكنك تفعيل خيار السماح بالمشاركة في الرسائل.

يتيح ذلك للمستخدمين إمكانية مشاركة القصص مع أشخاص آخرين داخل الرسائل بشكل مباشر.

كيفية مشاركة قصة شخص آخر حتى لو يتم وضع إشارة لك

إذا كنت ترغب في مشاركة قصة شخص آخر شاهدتها بشكل عشوائي ولم يتم الإشارة إليك فيها، فيمكنك التقاط لقطة شاشة للقصة ولكن لن يكون ذلك فعالا في القصص التي تحتوي على مقطع فيديو، ويجب على المستخدمين عدم إساءة استخدام لقطات الشاشة لأغراض غير أخلاقية.

بعدما تقوم بالتقاط لقطة الشاشة يمكنك قص الأجزاء الغير مرغوب بها وعند مشاركتها ستظهر قصتك كما لو كنت تعيد مشاركة قصة شخص آخر ولكن عندما ينقر الأشخاص على القصة ستحتوي على لقطة شاشة فقط ولن يتمكنوا من زيارة الملف الشخصي لصاحب القصة الأصلي.

كيفية إرسال قصة إلى شخص آخر

هناك طريقة أخرى يمكنك إتباعها في حالة كنت قد وجدت قصة وترغب في مشاركتها مع الآخرين وهي إرسالها إلى أصدقائك من خلال الرسائل ولكن يمكنك فقط إرسال القصص من الأشخاص الذين تم تعيين حسابهم في وضع عام ولكن إذا قمت بمشاركة قصة من شخص قام بتعيين حسابه على وضع خاص فلن يتمكن حينها أصدقائك من مشاهدة القصة إلا في حالة كانوا متابعين لصاحب القصة الأصلي، وإليك خطوات مشاركة قصة شخص آخر من خلال الرسائل:

فتح القصة على انستجرام.

الضغط على أيقونة الطائرة الورقية في أسفل اليسار.

حدد الأشخاص من القائمة والضغط على زر إرسال.

وحينها سيتلقى الأشخاص رسالة مباشرة منك تحتوي على القصة.

كيفية مشاركة قصة انستجرام لتطبيق آخر

إذا كنت ترغب في مشاركة قصة انسجرام إلى شخص لا يمتلك حسابًا عليه، فيمكنك مشاركة القصة إلى تطبيق آخر من خلال الخطوات التالية:

فتح القصة.

الضغط على النقاط الثلاثة في أعلى اليمين.

النقر على خيار المشاركة من القائمة المنبثقة.

حدد التطبيق الذي تريد إرسال القصة إليه.

تذكر أن القصة التي تحاول مشاركتها يجب أن تأتي من حساب عام لأنه إذا كان الحساب خاص فلن تظهر القصة للشخص الآخر ولن يتمكن من مشاهدتها ولكن بدلًا من ذلك يمكنك التقاط لقطة شاشة للقصة وإرسالها إلى صديقك.