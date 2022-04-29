إيلون ماسك يخطّط لزيادة التدفقات المالية من تويتر.. هل تصبح التغريدة مسعَّرة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 2:16 مساءً

لا يزال مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” يتفاعلون مع خبر استحواذ الرجل الأغنى في العالم “ليلون ماسك” على أسهم الشركة بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “ماسك” قال للبنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل صفقة استحواذه على تويتر، إن بمقدوره تقليص نفقات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة في إطار محاولات لخفض التكلفة وأن يتوصل لطرق جديدة للحصول على دخل من التغريدات.

وأشارت المصادر الى أن ماسك قدم مقترحاته للمقرضين لدى محاولته تأمين مبلغ الاستحواذ عبر القروض بعد أيام من تقديمه العرض لتويتر في 14 نيسان.

وتعين على ماسك إقناع البنوك بأن تويتر يمكنها أن تحقق ما يكفي من التدفقات النقدية لسداد أقساط وفوائد الدين الذي يسعى للحصول عليه. وفي النهاية، تمكن من تأمين قروض تبلغ 13 مليار دولار بضمان تويتر وأخرى تبلغ 12.5 مليار دولار بضمان أسهمه في تسلا ووافق على دفع باقي قيمة الصفقة من ماله الخاص.

الى ذلك، قالت المصادر إن مقترحات ماسك للبنوك شكلت رؤيته أكثر من كونها التزامات قاطعة وإن حجم خفض النفقات الذي سيسعى له بمجرد امتلاكه لتويتر لا يزال غير معروف، مشيرةً إلى أن الخطة التي قدمها للبنوك لم تتضمن الكثير من التفاصيل.

وذكرت “بلومبرغ نيوز” أن ماسك ذكر تحديدا مسألة خفض الوظائف في إطار مقترحاته للبنوك. وقال أحد المصادر لرويترز إن ماسك لن يتخذ قرارا بشأن تسريح موظفين قبل أن يتولى بالفعل زمام ملكية الشركة هذا العام. ومضى ماسك قدما في أمر الاستحواذ دون أن تكون لديه إمكانية للوصول لتفاصيل سرية بشأن أداء الشركة المالي وعدد موظفيها.

وأضافت المصادر أن ماسك قال للبنوك إنه يعتزم أيضا استحداث أدوات جديدة لتنمية عائدات الشركة بما يتضمن سبلا جديدة لجني المال من تغريدات تحتوي على معلومات مهمة أو تنتشر على نطاق واسع.

ومن بين الأفكار التي طرحها لذلك: فرض رسوم عندما يريد موقع إلكتروني على الإنترنت اقتباس تغريدة أو نقلها بعدما نشرها أفراد أو مؤسسات معروفة.