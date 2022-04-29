شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن عن أول خسارة ربع سنوية لها منذ عام 2015 .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمازون عن أول خسارة ربع سنوية لها منذ عام 2015 بحسب موقع gadgetsnow الهندى، حيث تعثرت طاقتها في كسب المال بسبب تباطؤ التسوق عبر الإنترنت الناجم عن الوباء وشطب ضخم لاستثماراتها في بدء تشغيل السيارات الكهربائية.

وانخفض سهم عملاق التجارة الإلكترونية في سياتل بنسبة 9 ٪ في فترة التداول بعد الإقفال، وسجلت أمازون خسارة 3.84 مليار دولار ، أو 7.56 دولار للسهم ، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقبل عام ، أعلنت عن ربح 8.1 مليار دولار ، أو 15.79 دولار للسهم ، للربع الأول، وتوقع محللو وول ستريت ربحًا قدره 8.35 دولارًا للسهم في الربع الأخير ، وفقًا لـ FactSet، حيث جاءت خسارة أمازون في الغالب من حساب الشركة لخسارة 7.6 مليار دولار في قيمة استثماراتها في الأسهم في Rivian Automotive.

حيث تم طرح شركة Rivian للاكتتاب العام في أواخر عام 2021 وتم تداول سهمها عند 180 دولارًا عند نقطة واحدة، وأغلق الخميس عند 32.18 دولارًا، وأعلنت شركة Ford Motor Co عن تخفيض مماثل لقيمة استثماراتها في Rivian يوم الأربعاء.

كما سجلت أعمال التجارة الإلكترونية في أمازون خسارة تشغيلية قدرها 1.57 مليار دولار في أمريكا الشمالية و 1.28 مليار دولار دوليًا، وفي الوقت نفسه ، نمت المبيعات في أعمال الحوسبة السحابية في أمازون ، والتي تساعد في تشغيل العمليات عبر الإنترنت لـ Netflix و شركات أخرى ، بنسبة 37٪ في الربع، وارتفعت المبيعات في نشاطها الإعلاني ، حيث تدفع العلامات التجارية للحصول على منتجاتها أولاً عندما يبحث المتسوقون على موقع أمازون ، بنسبة 25٪.

ومع ذلك ، فإن التباطؤ في الإنفاق عبر الإنترنت حقيقي وواسع القاعدة، وفي حين ارتفعت المبيعات في المتاجر ، فإن شهر مارس هو أول شهر يظهر انخفاضًا في المبيعات عبر الإنترنت منذ أن بدأ الوباء ، وفقًا لماستركارد SpendingPulse ، التي تتعقب الإنفاق عبر شبكة مدفوعات ماستركارد وتقديرات المسح للمدفوعات الأخرى التي تتم نقدًا وشيكات.

وازدهرت أمازون خلال جائحة كوفيد -19 حيث تحول الأشخاص المقيمون في منازلهم المتحمسون للحد من الاتصال البشري عبر الإنترنت لشراء ما يحتاجون إليه، لكن النمو تباطأ حيث يشعر الأمريكيون الذين تم تطعيمهم براحة أكبر في الخروج.

ووفقًا لشركة أبحاث التجارة الإلكترونية MarketPlace Pulse ، نمت قيمة البضائع المباعة على أمازون العام الماضي بمقدار نصف المعدل مقارنة بعام 2020، ومثل كثيرين آخرين ، تتعامل أمازون مع ضغوط من التضخم وقضايا سلسلة التوريد.

ولتعويض ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم ، أضاف عملاق البيع بالتجزئة رسومًا إضافية بنسبة 5٪ على الرسوم التي يفرضها على البائعين الخارجيين الذين يستخدمون خدمات التنفيذ، وفي الربع الأخير من العام ، رفعت أمازون رسوم عضوية Prime السنوية بمقدار 20 دولارًا ، للمرة الأولى منذ عام 2018، وعلى الرغم من زيادة الرسوم ، قال أولسافسكي إن الملايين من أعضاء Prime الجدد قد التحقوا خلال هذا الربع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 7٪ لتصل إلى 116.44 مليار دولار ، مقارنة بـ 108.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل عائدات الشركة للربع السادس على التوالي والتي تجاوزت 100 مليار دولار.

وتوقعت أمازون مبيعات تتراوح بين 112 مليار دولار و 117 مليار دولار، وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet حوالي 116.5 مليار دولار، وقالت أمازون إنها تتوقع أن تتراوح مبيعات الربع الحالي بين 116 مليار دولار و 121 مليار دولار ، أقل من 125.33 مليار دولار التي يتوقعها المحللون.