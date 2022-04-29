شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع إيرادات تويتر بنسبة 16٪ على أساس سنوى لتصل إلى 1.20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن نمو بنسبة 16٪ على أساس سنوي (زيادة بنسبة 19٪ بالعملة الثابتة) في إيراداتها لتصل إلى 1.20 مليار دولار للربع الأول المنتهي في مارس، وذكرت الشركة أنها واجهت رياحًا معاكسة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وفي بداية الربع ، أعلنت الشركة عن بيع منصتها الإعلانية MoPub مقابل 1.05 مليار دولار، وعند استبعاد MoPub و MoPub Acquire ، كان نمو الإيرادات على أساس سنوي 22٪.

وبلغ صافي الدخل 513 مليون دولار ، وهو ما يمثل صافي هامش بنسبة 43٪ وعائد السهم المخفف 0.61 دولار، حيث أن صافي الدخل البالغ 513 مليون دولار يشمل مكاسب قبل الضرائب قدرها 970 مليون دولار من بيع MoPub مقابل 1.05 مليار دولار وضرائب الدخل المرتبطة بمكاسب قدرها 331 مليون دولار، وهذا بالمقارنة مع صافي الدخل 68 مليون دولار ، وهامش صافي 7٪ وعائد السهم المخفف 0.08 دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ونظرًا للاستحواذ المعلق على تويتر من قبل Elon Musk ، لم يستضيف تويتر مكالمة عبر الهاتف أو يصدر خطاب مساهم أو يقدم إرشادات مالية بالتزامن مع إصدار أرباح الربع الأول من عام 2022.

ويوم الإثنين الماضي ، صاغ ماسك رسميًا اتفاقية لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار تقريبًا ، ووعد بلمسة أكثر تساهلاً لمراقبة المحتوى على المنصة مع أكثر من 200 مليون مستخدم، وعند الانتهاء من المعاملة ، سيصبح تويتر شركة خاصة.

ومع ذلك ، تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال المراجعة التنظيمية وموافقة المساهمين في تويتر، وقد تمت الموافقة على الصفقة ، التي من المتوقع أن تنتهي في عام 2022 ، من قبل مجلس إدارة تويتر.

ووفقًا لنتائج الشركة ، بلغ متوسط ​​الاستخدام النشط اليومي القابل لتحقيق الدخل (mDAU) 229.0 مليون في الربع الأول ، بزيادة قدرها 15.9٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وبلغ متوسط ​​MDAU في الولايات المتحدة 39.6 مليون للربع الأول ، بزيادة 6.4٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبلغ متوسط ​​MDAU الدولي 189.4 مليون للربع الأول ، بزيادة 18.1٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 1.33 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 35٪ على أساس سنوي، وقد نتج عن ذلك خسارة تشغيلية قدرها 128 مليون دولار وهامش تشغيلي -11٪ ، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 52 مليون دولار أو 5٪ هامش تشغيلي في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي عائدات الإعلانات 1.11 مليار دولار ، بزيادة قدرها 23٪ أو 26٪ على أساس العملة الثابتة، وبلغ إجمالي الاشتراكات والإيرادات الأخرى 94 مليون دولار، بانخفاض قدره 31٪ على أساس سنوي ، أو انخفاض بنسبة 5٪ على أساس سنوي عند استبعاد MoPub عن الفترة من العام الماضي.