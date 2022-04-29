هل سيتمكن مستخدمو “واتساب” من تفعيل حساب واحد على أكثر من هاتف؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 10 ثواني

لا يستطيع مستخدمو واتساب أن يشغّلوا حسابهم على هواتف ذكية متعددة في الوقت نفسه، اذ ان الشركة لا توفّر هذه الخاصية منذ تأسيسها. لكن على ما يبدو أن هذه الميزة ستصبح متاحة في الفترة المقبلة.

اذ تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية الأشهر في العالم، عبر منصتها الرقمية ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استخدام حساب تفعيل واحد على هواتف ذكية متعددة، وذلك في إطار جهود الشركة لتوسيع ميزة الأجهزة المتعددة.

واكتشف موقع “ WABetaInfo“ التقني المعني بمتابعة أخبار ”واتساب“ ميزة جديدة في إصدار تجريبي على نظام تشغيل ”أندرويد“ حالياً، تسمح للمستخدمين بإضافة جهاز ثانوي كمرافق لهاتفهم الأساسي مع تطبيق ”واتساب“ عليه، وباستخدام ذلك، يمكن للمستخدمين ربط حساب ”واتساب“ الخاص بهم لاستخدامه على هاتف آخر.

ويظهر من لقطات الشاشة أن ”واتساب“ ستطلق على الجهاز الثانوي اسم ”الهاتف المرافق أو Companion“.

وتضمنت التقارير لقطات شاشة من النسخة التجريبية من تطبيق ”واتساب“ لنظام ”أندرويد“ – التي تحمل رقم ”2.22.10.13“ – تعرض الواجهة أثناء فتح التطبيق على جهاز محمول ثانوي.

وتتضمن لقطة الشاشة قسم ”تسجيل جهاز كمرافق“ أو ”Register Device as Companion“، مما يمنح المستخدمين نبذة عما قد تبدو عليه الميزة عند نشرها.

وبهدف الاستفادة من الميزة الجديدة، سيتعين على المستخدم أولاً ”تسجيل جهاز كمرافق“، وبعد ذلك سيسمح تطبيق ”واتساب“ للمستخدم بالوصول إلى حساب واحد على هاتف مختلف عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفه الذكي الأساسي.

كذلك، يحتوي النظام الأساسي بالفعل على ميزة متعددة الأجهزة، ولكنه يسمح للأشخاص فقط باستخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وليس على الهواتف المحمولة الأخرى. والميزة قيد التطوير حاليًا، ومن غير المعروف حاليًا متى ستصل هذه الميزة إلى الإصدار الثابت من التطبيق، وفقاً للتقارير.

وفي الشهر الماضي، أعلنت ”واتساب“ عن دعم متعدد الأجهزة لجميع المستخدمين، حيث يتيح ذلك لمستخدمي ”أندرويد“ و“آيفون“ فتح حسابات ”واتساب“ الخاصة بهم على أجهزة مكتبية مختلفة لإرسال واستقبال الرسائل على التطبيق في وقت واحد، حتى عندما لا يكون لدى هواتفهم اتصال نشط بالإنترنت.

ولا يُطلب من المستخدمين إبقاء هواتفهم متصلة بالإنترنت للوصول إلى هذه الوظيفة. ومع ذلك، سيتم فصل الأجهزة المرتبطة إذا ظل الهاتف غير نشط لأكثر من 14 يومًا.

الجدير بالذكر أن ”واتساب“ يسمح للمستخدم فقط بربط حسابه الأساسي بما يصل إلى أربعة أجهزة مكتبية مختلفة.