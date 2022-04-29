شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت يقفز أكثر من 100 ضعف ارتفاعه ويمكن استخدامه على القمر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع ضعف الجاذبية السطحية على القمر، يمكن للروبوت أن يجتاز مسافات تبلغ حوالي 1640 قدمًا في قفزة واحدة.
أوضح الباحثون في دراستهم التي نُشرت في دورية Nature ، أن "ارتفاع قفزة الوثب البيولوجي محدود بسبب العمل الذي يمكن أن ينتج عن محركها الخطي (العضلة) بضربة واحدة".
يتميز الروبوت بمحرك دوار لمضاعفة العمل، جنبًا إلى جنب مع النوابض المختارة خصيصًا والأربطة المطاطية التي تسمح للنظام بتخزين الطاقة.
تمكن الروبوت من القفز بارتفاع 108 أقدام (32.9 مترًا) خلال الاختبارات، وقال الباحثون: "على حد علمنا هذا أعلى بكثير من أي وثب"، ويعتقد الباحثون أن الروبوت يمكن أن يكون له العديد من الاستخدامات المهمة على الأرض وخارجها.
يمكن للروبوتات القافزة التغلب على العقبات التي لم يتم التنقل فيها سابقًا على الأرض، وفي الوقت نفسه، على سطح القمر، يمكن لمثل هذه الروبوتات الاستفادة من الجاذبية السطحية الأضعف للقفز على ارتفاعات ومسافات هائلة أثناء التحقيقات الاستكشافية.