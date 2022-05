شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مشاهدة موقع أصدقائك على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح "سناب شات"، أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، الذى اكتسب الكثير من المستخدمين من خلال جلب أحدث الميزات، كذلك يدرك معظم مستخدمي Snap "خريطة Snap" التي تم إطلاقها في عام 2017، والتى تتيح التحقق من مواقع أصدقائك.

ومع ذلك لا يمكنك التحقق من موقع الجميع باستخدام Snap Map لكن يمكنك التحقق من موقع شخص ما على سناب شات.

التقط الخريطة

بالإضافة إلى موقعك يظهر لك Snap Map أيضًا ما يفعله صديقك مثل المشي أو القيادة. لذلك يكون لدى أصدقائك حساب Bitmoji، ثم يمكنك التحقق مما يفعلونه. لكن لا يمكنك التحقق من جميع مواقع أصدقائك. يحتوي Snapchat على أربعة خيارات وهي - Ghost Mode و My Friends و My Friends except و Only هؤلاء الأصدقاء.

عندما يتم تمكين "Ghost Mode" ، لا يمكن لأصدقائك رؤية موقعك ، بينما يسمح وضع "My Friends" لأصدقائك برؤية موقعك ، ويتيح لك وضع "My Friends except" إخفاء أشخاص معينين.

يتيح لك وضع "هؤلاء الأصدقاء فقط" اختيار الأصدقاء الذين سيتمكنون من رؤية موقعك.

تحقق من كيفية رؤية موقع شخص ما على سناب شات.

الخطوة 1: افتح سناب شات واضغط على أيقونة الموقع الموضوعة على الجانب الأيسر.

الخطوة 2: انقر فوق خيار "الأصدقاء" ويمكنك رؤية اسم صديقك أو البحث أيضًا عن شخص ما من شريط البحث.

الخطوة 3: انقر فوق Bitmoji الخاص بصديقك ثم يمكنك رؤية موقعه وما يفعله.

بالإضافة إلى ذلك إذا كنت لا تعرف كيفية تمكين الموقع فاتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح سناب شات وانقر على ملف التعريف الخاص بك.

الخطوة 2: انتقل إلى الإعداد الموجود في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 3: ثم اسحب لأسفل ويمكنك العثور على خيار "See My Location" ضمن قسم "WHO CAN".

الخطوة 4: اضغط على ذلك ويمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل موقعك من هناك.