عطل عام يصيب تطبيق واتساب حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 2:33 صباحًا

لاحظ مستخدمو واتساب حول العالم مشكلة في استخدام التطبيق، ليتبيّن لاحقًا أنّ عطلًا قد طرأ على تطبيق المراسلات الأشهر في العالم.

وأكّدت شركة واتساب أّن خللًا أصاب التطبيق وتعمل على إصلاحه.

وفي تغريدة على تويتر قالت الشركة: “قد تختبرون بعض المشاكل في استخدام واتساب في هذه اللحظة. نحن على علم بذلك، ونعمل على اصلاح المشكلة”.

وتابعت التغريدة: “سنطلعكم على كل جديد، وفي الأثناء نشكركم على صبركم”.

يذكر أنّ هذه المشكلة ليست جديدة، اذ اختبر مستخدمو التطبيق مشاكل مماثلة في أوقات سابقة.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل بتطبيق واتساب على الهواتف الذكية وحواسبهم الشخصية.

وتعرض ملايين من مستخدمي واتساب لانقطاع كامل بالخدمة، وأظهر موقع «Down Detector»، أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لعطل مفاجئ بتطبيق المراسلة العالمي، جعلهم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل، حيث أشارت خريطة الأعطال لأماكن تعطل المواقع جغرافيا في بعض الدول من بينها أوروبا وبريطانيا و فرنسا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

وفي ​لبنان​، عرض عدد كبير من المستخدمين تعرض ​تطبيق​ ​الواتساب​ الخاص بهم الى مشاكل، أدى الى عدم تمكنهم من الإتصال بالشبكة، وبالتالي تعطل التطبيق كليا.