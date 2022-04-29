ما التحدّي الذي ينتظر ايلون ماسك بعد تولّيه إدارة تويتر؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 11:45 مساءً

طالت سهام الحرب الاوكرانية المستمرة منذ أكثر من شهرين الشركات التكنولوجية ومن بينها تويتر التي أعلنت أنّ الايرادات لم تأت على قدر التوقعات.

وأشارت الشركة اليوم الخميس، الى أن الإيرادات ومبيعات الإعلانات جاءت أقل من التوقعات وانخفضت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، مما يلقي الضوء على التحديات التي سيواجهها الملياردير إيلون ماسك إذا تولى إدارة شركة خدمات التواصل الاجتماعي.

كما سجلت الشركة 12 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام، وهو أعلى ارتفاع في عدد المستخدمين منذ بلوغ الجائحة ذروتها.

وأدت الأخبار المتباينة عنها إلى ارتفاع سهم الشركة 0.6 بالمئة خلال تعاملات اليوم.

قد يكون تقرير نتائج الأعمال هذا هو الأخير لتويتر كشركة عامة، غير أن سعر السهم، الذي يقل 11 بالمئة عن السعر في عرض ماسك، يشير إلى شكوك كبيرة في إتمام ماسك الصفقة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا على تويتر إلى 229 مليونا في ربع السنة المنتهي في 31 آذار، من 199 مليونا قبل عام. وكان متوسط توقعات المحللين عند 226.8 مليون.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول 1.2 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات محللين عند 1.23 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.