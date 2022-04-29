شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6s Plus، كما يلى:



هاتف iPhone SE 2022 هاتف iPhone SE 2022 السعر: يترأوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.



هاتف iPhone 6s Plus : هاتف iPhone 6s Plus : الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.

الوزن: يزن 192 جرام.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.

المعالج: شرائح Apple A9 .

الرامات: رامات 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية: بقوة 2915 mAh.