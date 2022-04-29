عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب في جميع دول العالم

الشارقة - اميمة ياسر - توقف تطبيق واتساب عن العمل، بعدما ضربه عطل مفاجئ منذ قليل في العديد من دول العالم، وظن المستخدمون أن هناك مشكلة فنية في اتصالهم بالإنترنت.

عطل يضرب الواتساب

وواجه المستخدمون مشكلة في إرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب، واستمر التوقف لوقت قصير، حتى عاود الاستخدام بشكل طبيعي.

كما استعان المستخدمون بالتطبيقات الأخرى، التي تتميز بإرسال الرسائل، لحين عودة الواتساب للعمل طبيعيًا.

التطبيق يحذر مستخدميه من المحتالين

وفي وقت سابق، حذر تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، عددا كبيرا من مستخدميه من رسائل احتيال تبعث إليهم.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تحذر 2 مليار شخص من مستخدمي تطبيق الواتساب، من استقبال رسائل احتالية، مشددة على حفها الفوري.

وأوضحت الشركة أن المحتالين يدعون أنهم من الدعم الفني للتطبيق، ومن ثم يقومون بشرقة معلومات وبيانات المستخدم.

وأشارت الشركة إلى الطرق المتبعة في عملية الاحتيال، من خلال نشر صورتين للدعم الفني الأصلي ورسائل الدعم الفني المزيفة.

وأكدت الشركة أن المحتالين يستخدمون صورة الواتساب كصورة رئيسية للحساب، لإضافة مزيد من المصداقية على رسائلهم.

وأشارت إلى أن علامة التوثيق الخاصة بصورة الواتساب تكون أسفلها وليس بداخلها، كصورة الحساب المزيف.

وقالت: في حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.