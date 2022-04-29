شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء SpaceX's Crew-4 يصلون إلى منزلهم الجديد في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد رواد الفضاء من SpaceX's Crew-4 بأمان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد رحلة استغرقت 16 ساعة إلى المختبر المداري - وهي أسرع رحلة Crew Dragon إلى المنشأة حتى الآن.

وسافر رواد فضاء ناسا كجيل ليندجرين، وبوب هاينز، وجيسيكا واتكينز، مع سامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية ، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء كرو دراجون لرسو بالمنشأة على ارتفاع 260 ميلاً فوق الأرض يوم الأربعاء 27 أبريل.

وقامت وكالة ناسا ببث عملية الالتحام المستقلة، وكذلك اللحظة التي دخل فيها أفراد الطاقم الجدد إلى محطة الفضاء الدولية من خلال فتحة التوصيل، وكان في انتظار الترحيب بهم طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي المكون من سبعة أشخاص من الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.

وبدأت مهمة Crew-4 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعات الأولى من يوم الأربعاء ، مع صاروخ SpaceX Falcon 9 يدفع رواد الفضاء إلى المدار في إطلاق ليلي مذهل .

كانت المهمة بمثابة الرحلة الرابعة للمرحلة الأولى من التعزيز، والاستخدام الأول لمركبة Crew Dragon الفضائية الخاصة ، والتي أطلق عليها الطاقم اسم "Freedom".

ومع وجود 11 شخصًا على متن المحطة الفضائية الآن ، ستشعر المنشأة بأنها مزدحمة أكثر من المعتاد، ومع ذلك سيتم فتح بعض الفضاء قريبًا عندما يعود رواد الفضاء الأربعة الطاقم 3 إلى الأرض في الأيام المقبلة بعد ستة أشهر قضاها في الفضاء.

ومهمة Crew-4 هي الرحلة الخامسة لـ SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية والتي تضم رواد فضاء محترفين وتأتي بعد عامين تقريبًا من الرحلة الأولى التي شهدت دوج هيرلي وبوب بهنكن وهو يركبان Crew Dragon إلى المحطة في مهمة تجريبية.

وتشمل الرحلات المأهولة الأخرى التي تستخدم كبسولة سبيس إكس أول مهمة رائد فضاء خاصة تابعة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، ورحلة الفضاء المدارية العام الماضي التي شارك فيها أربعة مواطنين عاديين.