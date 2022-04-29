شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة المريخ بدون طيار التابعة لناسا تلتقط صورة رائعة لمعدات هبوط المسبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مروحية المريخ ، Ingenuity التابعة لوكالة ناسا صورو مذهلة تُظهر معدات الهبوط للمركبة الفضائية التي سلمت نفسها ومركبة المثابرة على سطح المريخ في فبراير 2021، وفقا لتقرير engadged.

وعلى وجه التحديد ، تُظهر الصورة الغلاف الخلفي المهمل والمظلة الأسرع من الصوت، والتقطت طائرة شبيهة بطائرة تابعة لناسا الصور من ارتفاع 26 قدمًا (8 أمتار) خلال رحلتها السادسة والعشرين إلى المريخ في 19 أبريل 2022.

ومع إرفاق الإبداع بقاعها السفلي، انطلقت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا على المريخ بطريقة دراماتيكية العام الماضي وتم التخلص من مظلة العربة الجوالة والغطاء الخلفي على ارتفاع حوالي 1.3 ميل (2.1 كم) فوق سطح المريخ قبل أن تضرب الأرض بسرعة حوالي 78 ميلاً في الساعة (126 كم / ساعة).

وتشير وكالة ناسا إلى أن العديد من خطوط التعليق الثمانين عالية القوة التي تربط الغلاف الخلفي بالمظلة تبدو سليمة ، مضيفة: "منتشرة ومغطاة بالغبار، فقط حوالي ثلث المظلة ذات اللون البرتقالي والأبيض - على ارتفاع 70.5 قدمًان بعرض (21.5 مترًا)، كان أكبر انتشار على سطح المريخ - يمكن رؤيته، لكن المظلة لا تظهر أي علامات على حدوث ضرر من تدفق الهواء الأسرع من الصوت أثناء التضخم ".

ومن ناحية أخرى، لم يكن أداء قشرة الظهر المحطمة جيدًا، وأصدر مهندسو ناسا تعليمات إلى شركة Ingenuity لتصوير المكونات من منظور جوي على أمل أن تقدم الصور نظرة ثاقبة على أدائها أثناء دخول المركبة وهبوطها وهبوطها، ويمكن أن تساعد البيانات المجمعة أولئك الذين يعملون في مهمة عودة عينة المريخ القادمة، والتي ستنشر إجراء هبوط مماثل.

وقال تيدي تزانيتوس، رئيس فريق Ingenuity في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا ، هذا الأسبوع: "وسعت وكالة ناسا عمليات طيران الإبداع لأداء رحلات رائدة مثل هذه، وفي كل مرة نطير فيها جواً تغطي Ingenuity أرضية جديدة وتقدم منظورًا لا يمكن أن تحققه مهمة كوكبية سابقة، وطلب الاستطلاع الخاص بعودة عينة المريخ هو مثال ممتاز على فائدة المنصات الجوية على سطح المريخ ".

ودخلت طائرة الهليكوبتر التابعة لناسا التاريخ في أبريل 2021 عندما أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر.