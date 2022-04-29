شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذا صن البريطانية: عطل غامض فى واتساب وآلاف المستخدمين اشتكوا من توقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن وقوع عطل فى واتساب، مشيرة إلى أن واتساب قد تعطل بسبب انقطاع غامض، إذ اشتكى آلاف المستخدمين من أن التطبيق لا يعمل.

وقالت الصحيفة، إن حوالى 15000 مستخدم كشفوا أن واتساب، لا يعمل لديهم.



الخبر على ذا صن

أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل التطبيق وقال البعض إن لديهم مشكلات في الاتصال بالخادم وإرسال الرسائل، وأبلغ المستخدمون عن مشكلات في تطبيقات الشبكات الاجتماعية على تويتر، ولم يتضح على الفور سبب المشكلة، حتى وقت نشر هذا المقال، لم يرد واتساب على تقارير انقطاع الخدمة.