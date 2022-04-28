شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تضع قائمة بأكثر أماكن العمل خطورة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت أمازون قائمة بأكثر أماكن العمل خطورة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة، وقامت مجموعة المناصرة National COSH (مجلس السلامة والصحة المهنية) بتضمين أمازون في قائمة "Dirty Dozen" التي تهدف إلى فضح ما تعتبره أماكن العمل الأمريكية الأقل أمانًا لعام 2022 وفقا لتقرير engadged.P .

وحصل بائع التجزئة على الإنترنت على تمييز أقل من إرضاء معدل الإصابة أكثر من ضعف متوسط ​​الصناعة ، بما في ذلك ست وفيات في مستودع بيسمير ، ألاباما منذ افتتاحه في عام 2020.

وأشارت National COSH إلى أن أحد العمال الذين ماتوا أُجبر على العمل أثناء مرضه لأنه لم يكن لديه إجازة كافية غير مدفوعة الأجر.

كما أشارت إلى مخاوف العاملة جينيفر بيتس من أن "وتيرة العمل" والضغط العام يساهمان في وقوع إصابات، وأشار المدافعون أيضًا إلى أن أمازون طردت عامل مستودع جزيرة ستاتن جيرالد برايسون بعد احتجاج عام 2020 على الافتقار إلى تدابير السلامة الخاصة بـ COVID-19، أمر قاضٍ مؤخرًا شركة أمازون بإعادة بريسون إلى منصبه بعد أن قرر أنه طُرد انتقاما من انتقاده، ولقد طلبنا من أمازون التعليق وقد أنكرت تاريخيًا تعريض العمال لخطر لا داعي له، وأكدت أن برايسون طُرد من العمل لانتهاكه سياسات لغة الشركة على الرغم من نقص الأدلة.

كما احتلت أمازون القائمة فى عامى 2019 و 2020، وتشمل الشركات الأخرى المدرجة في قائمة 2022 دولار جنرال وفنادق هيلتون وستاربكس، ولن يكون لقائمة COSH الوطنية أي تداعيات مباشرة على أمازون.

ومع ذلك، فهي ليست نظرة جيدة لشركة التكنولوجيا بعد سلسلة من الادعاءات والحوادث بخلاف تلك التي ساعدتها في الوصول إلى القائمة.

وتم توجيه اللوم إلى الشركة لإدارة مستودع في إلينوي خلال إعصار قتل ستة موظفين في ديسمبر، كما اتهم أنصار حقوق العمال أمازون بإساءة استخدام برنامج عمل خيري لإخفاء معدلات الإصابة الحقيقية، ولم يكن برايسون أول من يُفترض فصله لانتقاده ممارسات العمل، لن نعتمد على تجنب أمازون لقائمة 2023 ، حتى لو كانت تحاول تحسين السلامة .