شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطرح HUAWEI P50 Pocket القابل للطى بأحدث الابتكارات التقنية والجمالية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro والذي يُعد أحد أفضل الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا فائقة التطور وتصميم هو الأحدث من نوعه بالإضافة إلى هاتف HUAWEI P50 Pocket القابل للطي والمزود بأحدث الابتكارات التقنية والجمالية، حيث تأتي تلك الاجهزة الرائدة لتجعل استخدام الهواتف المحمولة أكثر متعة على الإطلاق من ذي قبل.

هذا ويأتي هاتف HUAWEI P50 Pro ببطارية قوية تعمل بقدرة شحن 66 واط سلكي و50 واط لاسلكي مع خاصية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge ومزايا الجهاز الفائق بالإضافة إلى خصائص نظام تشغيل EMUI 12، ويُبرز هاتف HUAWEI P50 Pro مفهوم "الشكل يتبع المزايا"، حيث يأتي الهاتف بتصميم كاميرا مزدوجة مصنوعة خصيصاً لتوفير تجربة تصوير احترافية. ويدمج هذا التصميم وحدتيّ الكاميرا بحلقة مزدوجة في تناغم تام. ويعتبر تصميم الكاميرا المزدوجة المذهل بصرياً العلامة الفارقة والأكثر تميزاً في هاتف HUAWEI P50 Pro، مما يتيح لأي شخص التعرف عليه من نظرة واحدة. ويشمل نظام الكاميرا المزدوجة كاميرا رئيسية قوية وكاميرا تكبير، ويكمل أحدهما الآخر بشكل مثالي للارتقاء بتجربة كاميرا الهاتف الذكي إلى مستويات غير مسبوقة.

وابتداءً من الخميس 28 أبريل، يمكن للمستخدمين الحصول على هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket HUAWEI والإستمتاع بالعروض المتوفرة خلال الفترة الحالية، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وتقدم هواوي مع الهاتف الرائد HUAWEI P50 Pro تقنية HUAWEI XD Optics، وهو أول نظام شامل لإعادة إنتاج إشارات الصور في القطاع يعمل على تصحيح الفروق الضوئية بشكل فعال ويعيد التفاصيل في الصور لتعزيز دقة الصورة. وما يجب معرفته أنه في الأنظمة البصرية التقليدية أو بشكل أكثر تحديداً في كاميرات التكبير/التصغير، يتم فقدان ما يصل إلى 50% من إشارة الصورة. ويستطيع معالج إشارة الصورة التقليدي استعادة حوالي 10% من الإشارة، لكن يحصل المستخدمون في النهاية على حوالي 55% فقط من الإشارة، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الصورة النهائية.

يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميم كاميرا مزدوجة المصفوفة يمكن التعرف عليها على الفور، حيث يمكن أن يكون هذا بسهولة أحد أفضل تصميمات الكاميرا في هاتف ذكي حديث. يقدم الهاتف شاشة بحجم 6.6 بوصة وبطارية كبيرة في هيكل نحيف وخفيف بشكل مدهش يسهل الإمساك به. تحتوي الشاشة الزجاجية المنحنية ثلاثية الأبعاد الموجودة في المقدمة أيضًا على كاميرا غير مزعجة ذات ثقب واحد في الأعلى. تدعم الشاشة التدرج اللوني الواسع P3 الكامل ويمكنها عرض أكثر من مليار لون، وهو أمر ممتاز لمشاهدة الأفلام وجميع أنواع المحتويات الأخرى. يمكنك أيضًا الحصول على تجربة مستخدم سلسة لأن الشاشة بها معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز. نظرًا لأن هاتف HUAWEI P50 Pro حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، فلا داعي للقلق بشأن رذاذ الماء أو الغبار الذي قد يلحق الضرر بالهاتف.

إلى جانب وجود بطارية كبيرة تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة، يتمتع هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا بواحدة من أسرع سرعات الشحن بين الهواتف الذكية. يدعم الهاتف تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط سلكيًا و بقدرة 55 واط لاسلكيًا لشحن سريع وبدون مجهود. أيضًا، ستبقى صحة بطارية الهاتف على الأقل 90٪ حتى بعد ثلاث سنوات من الاستخدام، وهو أمر رائع للغاية.

ويًعد هاتف HUAWEI P50 Pocket أحد أجمل الهواتف القابلة للطي والذي يواكب الموضة العصرية والجمال والابتكار التكنولوجي. ومما لا شك فيه أن الهاتف يضع معياراً جديدا في تصميم الهواتف الذكية من خلال الشراكة مع مصمم الأزياء الشهيير والراقي إيريس فان هيربن لإصدار HUAWEI P50 Pocket Premium Edition وكما يأتي الهاتف مع ميزات كاميرا لا تصدق. ويكسر هذا الهاتف قوالب تصميم الهاتف التقليدي وحتى الهواتف القابلة للطي الأخرى. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في التصميم هو أن هاتف HUAWEI P50 Pocket قابل للطى و سهل الحمل، ونحيف للغاية ، وخفيف الوزن بسلاسة. لا يترك أي فجوة بين الطيات ويحتفظ بالتناظر المثالي عند طيه. عدم وجود التماس يمنع الأوساخ وحي من الحصول على الداخل وإتلاف الشاشة. استخدمت هواوي المفصلة متعددة الأبعاد التي تمت ترقيتها لتحقيق هذه الطية السلسة التي تتميز بنصف قطر أقصر بكثير من سابقتها. بالإضافة الى ذلك، فإن استخدام تصميم الرفع الحصري متعدد الأبعاد يحافظ على الشاشة ناعمة ومسطحة عند الكشف عنها. نظرا لأن المفصلة تستخدم فولاذ فائق القوة، فلا داعي للقلق بشأن متانة آلية الطي أيضا.

يأتي هاتف HUAWEI P50 Pocket مزودًا بشاشة مقاس 6.9 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21: 9 على الهاتف مثالية لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو بكثافة 442 بكسل لكل بوصة ودعم أكثر من مليار لون تجعل المرئيات تبدو مذهلة ونابضة بالحياة. إنها أيضا لوحة تحديث عالية 120 هرتز مع معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز، مما يوفر تجربة رائدة حقيقية. .

ويأتي هاتف HUAWEI P50 Pocket بلونين منهم الأبيض الذي يتميز بتصميم منحوت دقيق 3D دي ينبعث من تألق يشبه الماس, واللون الذهبي الممتاز هو عمل فني. بالإضافة الى ذلك، تم تصميم اللون الذهبي المتميز المتوفر فى إصدار هاتف HUAWEI P50 Pocket Premium Edition ومستوحى من مبدأ "التعايش"

يدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket بشكل كامل الاختراقات التقنية في IMAGETM من هواوى التي تم دمجها في سلسلة هواتف P50 وهذا يعني أن الكاميرات لديها ميزة محرك True-Chroma Image Engine وميزة HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion Pro المحسن. ويأخذ HUAWEI XD Optics نهجاً فريدا لتحسين جودة الصورة. كما يمكن لقدرات معالجة الصور للهاتف تصحيح الفروق البصرية واستعادة تفاصيل الصورة. تحتوى وحدة الكاميرا الرئيسية في هاتف HUAWEI P50 Pocket على كاميرا True-Chroma Camera بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا Urtla Spectrum Camera والتي يتم استكمالها بمحرك الصور لإنتاج صور فوتوغرافية ذات مدخل ضوئي ووضوح أفضل بكثير.

شاشة الغلاف فى هاتف HUAWEI P50 Pocket مفيدة للغاية. حيث يمكنها عرض الإشعارات والجداول الزمنية والتقويمات والموسيقى والطقس والتحكم في الميزات الأخرى. إذا كنت ترغب في تخصيص تجربة شاشة الغلاف، يمكنك استخدام مجموعة من السمات النابضة بالحياة. يسمح هاتف HUAWEI P50 Pocket بتدفق المحتوى بسلاسة بين الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف.

ويتم تشغيل هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket بواسطة EMUI 12 - واجهة مستخدم مبتكرة بمظهر نظيف وأنيق. يعد التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى ، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. باستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.