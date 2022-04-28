الأرصاد تكشف تفاصيل طقس العيد حتى الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس العيد والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية، من السبت 30 أبريل 2022 إلى الجمعة 6 مايو 2022.

وقالت الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن الظواهر الجوية، قالت الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

وعن درجات الحراراة المتوقعة، تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والطغرى 18، السواحل الشمالية تسجل العظمى 34 والصغرى 17 درجة، جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 25 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

وقدمت الأرصاد نصائح للمواطنين ومنها:-

- القيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية أو في وجود الأتربة نهارًا.

- ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

- الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.​278843106_356858456472728_156961773105434925_n