شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حساب تويتر على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنصات الاجتماعية مثل "تويتر، تسير في خط رفيع بين أن تكون في متناول يدك وتستهلك حياتك كلها، سواء أكان إشعار وقت الشاشة الخاص بك يشير إلى أنك قضيت وقتًا هائلاً على هاتفك، أو أنك لم تعد تشعر بالحاجة إلى مشاركة كل شبر من حياتك على التطبيق بعد الآن.

وإذا كنت لا تزال على الحياد بشأن حذف حسابك على Twitter نهائيًا، فلديك خيار إلغاء تنشيط حسابك، ولكن لمدة 30 يومًا فقط.

وإذا قررت اتباع هذا الإجراء المؤقت ، فسيتم إخفاء ملفك الشخصي وتغريداتك وردودك ومفضلاتك - ولكن إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى ، فسيتم استعادة نشاطك.

إذا قررت حذف حسابك إلى الأبد ، فسيختفي ملفك الشخصي وتغريداتك وتحميلات الوسائط والردود والمفضلة والمتابعين كما لو لم يكونوا هناك من قبل. وكن حذرًا: من المستحيل إعادة تنشيط حساب محذوف.

كذلك إذا قررت إعادة التسجيل على Twitter ، فقد لا تتمكن من الحصول على نفس اسم المستخدم كما كان يمكن أن يستخدمه حساب آخر - لذا كن مستعدًا للتلويح وداعًا لـ MyOpinionIsRight100.

على عكس الأنظمة الأساسية الاجتماعية الأخرى ، يمكن إلغاء تنشيط حساب Twitter الخاص بك على سطح المكتب أو Android أو iOS.

إلغاء تنشيط حساب تويتر على سطح المكتب

إذا كنت تريد حذف حسابك على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر ، فاتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع Twitter.

انقر على الإعدادات والخصوصية من قائمة "..." أو "المزيد" أسفل أيقونة ملفك الشخصي.

في قسم حسابك من القائمة حدد إلغاء التنشيط.

انقر فوق إلغاء التنشيط.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق إلغاء تنشيط الحساب.

إلغاء تنشيط حساب تويتر على أندرويد

سواء كنت تستخدم هاتف Samsung أو HTC أو LG أو Sony أو Google ، فاتبع هذه الخطوات لإلغاء تنشيط حسابك:

بناءً على إصدار تطبيق تويتر الخاص بك ، انقر فوق رمز الملف الشخصي أو قائمة الهامبرجر في الجزء العلوي من الشاشة.

انتقل إلى قائمة الإعدادات والخصوصية وانقر فوق حسابك.

حدد تعطيل حسابك.

اضغط على إلغاء التنشيط.

عند المطالبة أدخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق إلغاء التنشيط.

انقر فوق نعم لتأكيد قرارك.

إلغاء تنشيط حساب تويتر على iOS

باستخدام أي من iPad أو iPhone أو ربما حتى iPod Touch، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة لإلغاء تنشيط حسابك:

في الجزء العلوي من شاشتك انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

حدد الإعدادات والخصوصية وانقر فوق حسابك.

اضغط على إلغاء تنشيط حسابك.

عند المطالبة أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق إلغاء التنشيط وتابع ذلك بالنقر فوق نعم إلغاء التنشيط لإنهاء قرارك.

ولكن هل سيؤدي هذا إلى حذف حسابي بشكل دائم؟

بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه لإلغاء تنشيط حسابك يمكنك إعادة تنشيط ملفك الشخصي في غضون 30 يومًا عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى. ولكن إذا لم تقم بذلك، فسيقوم تويتر بمسح بياناتك من نظامه الأساسي وسيختفي حسابك إلى الأبد.

إذا كنت تفكر في حذف أو إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك وإنستجرام فقد قمنا بتغطيتك.

هناك مجموعة كبيرة من مواقع الشبكات الاجتماعية، ولكن معظمها لا يجعل حذف حسابك نهائيًا أمرًا صعبًا. إذا كنت تتساءل عن كيفية حذف حسابك على المواقع الاجتماعية الأخرى، فتوجه إلى صفحة الأسئلة الشائعة أو ابحث على جوجل للحصول على دليل سهل.