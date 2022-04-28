شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه هبوط المركبة الجوالة على سطح المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مروحية المريخ، Ingenuity التابعة لوكالة ناسا، بعض الصور المذهلة التي تُظهر معدات الهبوط للمركبة الفضائية التي سلمت نفسها ومركبة المثابرة على سطح المريخ في فبراير 2021.

على وجه التحديد تُظهر الصورة الغلاف الخلفي المهمل والمظلة الأسرع من الصوت، التقطت طائرة تشبه الطائرة بدون طيار التابعة لناسا الصور من ارتفاع 26 قدمًا (8 أمتار) خلال رحلتها السادسة والعشرين إلى المريخ في 19 أبريل 2022.

مع إرفاق الإبداع بقاعها السفلي انطلقت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا على سطح المريخ بطريقة دراماتيكية العام الماضي، وتم التقاط اللحظات الأخيرة من الهبوط في فيديو عالي الدقة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتم التخلص من مظلة العربة الجوالة والغطاء الخلفي على ارتفاع حوالي 1.3 ميل (2.1 كم) فوق سطح المريخ قبل أن تضرب الأرض بسرعة حوالي 78 ميلاً في الساعة (126 كم / ساعة).

تشير وكالة ناسا إلى أن العديد من خطوط التعليق الثمانين عالية القوة التي تربط الغلاف الخلفي بالمظلة تبدو سليمة، مضيفة: "منتشرة ومغطاة بالغبار، فقط حوالي ثلث المظلة ذات اللون البرتقالي والأبيض - على ارتفاع 70.5 قدمًا، بعرض (21.5 مترًا)، كان أكبر انتشار على سطح المريخ - يمكن رؤيته، لكن المظلة لا تظهر أي علامات على حدوث ضرر من تدفق الهواء الأسرع من الصوت أثناء التضخم "، من ناحية أخرى ، لم يكن أداء قشرة الظهر المحطمة جيدًا.

أصدر مهندسو وكالة ناسا تعليمات إلى شركة Ingenuity لتصوير المكونات من منظور جوي على أمل أن تقدم الصور نظرة ثاقبة على أدائها أثناء دخول المركبة وهبوطها وهبوطها، يمكن أن تساعد البيانات المجمعة أولئك الذين يعملون في مهمة عودة عينة المريخ القادمة ، والتي ستنشر إجراء هبوط مماثل.