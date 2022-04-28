معرفتك كنز... حمّل تطبيق WITS واربح!

بغداد - ياسين صفوان - خلال شهر رمضان المبارك، اختبر معلوماتك، تحدَّ أصحابك، تسلَّ واربح.

WITS تطبيق جديد يجتاح متاجر تحميل التطبيقات ويتيح لك استغلال وقتك مع العائلة والأصدقاء بطريقة مسلية ومثمرة من خلال اختبار معلوماتك العامّة في مجالات متعدّدة مثل التاريخ، الجغرافيا، الدين، الطب وغيرها من المواضيع التي تثير اهتمامك.

بالتعاون مع تلفزيـون السومرية، مسابقة WITS الشهرية تتيح لك فرصة اختبار وتطوير معلوماتك العامّة لتربح جوائز قيّمة من خلال المشاركة في المسابقة عبر التطبيق الخاص بها.

فمع WITS أنت على بعد 4 خطوات بسيطة فقط من الفوز بجهاز IPhone 13، ساعة Apple watch 7 وجهاز .Playstation 5 كلّ ما عليك فعله:

- تنزيل تطبيق WITS مجانًا

- شراء قسيمة بقيمة 2.99$ (تحتوي 100 جوهرة)

- اختيار مجال اهتمامك وتحدي أصحابك

- الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة بشكل صحيح

أمّا الآلية المتّبعة لاختيار الفائزين فهي التالية:

كلّ قسيمة تشتريها تضيف 100 جوهرة إلى رصيدك فيدخل اسمك تلقائيًّا في السحب مرّة واحدة. وكلّ 100 جوهرة تربحها من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة واختبار معلوماتك تجعل اسمك يدخل في السحب مرّة جديدةً. وكلّما حصلت على عدد أكبر من الجواهر، تزداد فرصك في الربح أكثر فأكثر... ماذا تنتظر، حمّل التطبيق وشارك في المسابقة... هدايا قيّمة قد تكون من نصيبك!

يمكنك تحميل التطبيق عبر الرابط التالي:

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