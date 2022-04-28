شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بمزامنة كلمات المرور لـ1password فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن مديري كلمات المرور، وخاصة أولئك الذين يقومون بمزامنة بياناتهم مع السحابة، فهناك دائمًا نقاش حول ما إذا كانت معلوماتك آمنة أم لا وماذا يحدث إذا تعطلت الخوادم.

الأمر الثاني هو بالضبط ما واجهه مستخدمو 1Password في الولايات المتحدة في وقت سابق ، حيث أدت مشكلة تؤثر على رابط 1Password إلى منع عملاء المحمول وسطح المكتب والمتصفح من المزامنة.

لاحظت صفحة الحالة المشكلة أولاً وأدرجتها على أنها مستقرة ، مع قدرة العملاء على الاتصال مرة أخرى، أثناء انقطاع الخدمة، لاحظت صفحة الحالة أن المشكلة لم تؤثر على أي بيانات غير متصلة بالإنترنت مخزنة في العملاء، وأن المجالات الأخرى لروابط 1password المختلفة كانت قيد التشغيل وفقا لما نقله موقع The verege.

لذا إذا لم تقم بتخزين كلمات المرور الخاصة بك على جهاز محلي أو فقدت الوصول إليها أثناء انقطاع التيار ، فقد تكون هناك مشكلة حقيقية.

في بيان تم تقديمه إلى The Verge ، قال 1Password CTO Pedro Canahuati:

شهدت 1Password انقطاعًا قصيرًا في الخدمة بسبب ترقية قاعدة البيانات المخطط لها. لم يكن هذا حادثًا أمنيًا ، ولم تتأثر بيانات العملاء بأي شكل من الأشكال.

كانت خدمة 1password معطلة أثناء هذا الانقطاع وأثر ذلك على تسجيلات المستخدمين الجدد ومزامنة البيانات الجديدة عبر الأجهزة. تم تصميم النظام للتأكد من أن أي كلمات مرور مخزنة آمنة دائمًا ويمكن الوصول إليها محليًا على أجهزتهم.

لذلك تم تثبيت النظام أثناء التحقيق في تراجع الأداء. يجب أن تقوم أجهزة العملاء بمزامنة جميع البيانات الجديدة وتعمل عمليات الاشتراك.

نتخذ خطوات لتجنب الاضطرابات المماثلة في المستقبل ، وسنقدم تحديثات على صفحة الحالة الخاصة بنا وقنوات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مدونتنا.

أي شخص يستخدم مدير كلمات المرور الذي يخزن البيانات في السحابة لديه بعض مخاطر حدوث ذلك له ، ولكن لا يبدو أنه كان مزعجًا للغاية.

من ناحية أخرى يجعل التخزين السحابي الاحتفاظ بالعديد من عمليات تسجيل الدخول من كل جهاز تستخدمه أسهل ويمكّن ميزات مثل وضع السفر الذي يمسح البيانات المخزنة على جهازك إذا كنت في موقف قد تتم مصادرتها أو البحث عنها.

ومع ذلك نظرًا لحقيقة أن عميل 1Password 8 الجديد سيتزامن فقط مع السحابة ولا يمنح خيار الالتزام حصريًا بالتخزين المحلي ، فهذا شيء يجب أن تكون على دراية به. بالنسبة للعملاء الذين يفضلون التخزين المحلي ، قال 1Password إنه يمكنهم الاستمرار في استخدام 1Password 7.