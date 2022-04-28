شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لسياسة تويتر السابقة قبل استحواذ إيلون ماسك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه سياسة تويتر ورئيسة الشؤون القانونية فيجايا جادي انتقادات من المالك الجديد إيلون ماسك ومضايقات من مستخدمي تويتر أثناء محاولتهم دفع فريق الإشراف على Twitter إلى حقبة جديدة، أفادت بوليتيكو عن اجتماع للفريق أقر فيه جادي (بكلمات المقال) بوجود "شكوك كبيرة" حول مستقبل تويتر تحت قيادة ماسك.

ورد ماسك بعد ذلك على تغريدة من الصحفي المحافظ ساجار إنجيتي انتقدت فيها جادي. ربطت إنجيتي بلقطة شاشة للقصة، واصفة جادي تويتر بأنها "أكبر مدافعة عن الرقابة" وزعمت أنها "فرضت رقابة على قصة جهاز الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن" من خلال الحظر المؤقت والمربك للروابط إلى قصة نيويورك بوست عن نجل الرئيس جو بايدن حسبما نقل موقع The verege.

وغرد ماسك ردًا على ذلك قائلاً: "تعليق حساب Twitter لمؤسسة إخبارية كبرى لنشرها قصة حقيقية كان من الواضح أنه غير مناسب بشكل لا يُصدق"، كان ماسك قد أشار سابقًا إلى أنه سيدفع للحصول على إصدار من Twitter مع اعتدال أخف ، وهي خطوة قد تتضمن تقليص عقد من التغيير التدريجي في ظل حكم جادي.

واجه جادي انتقادات لاذعة وعنصرية على تويتر في أعقاب رد ماسك، كما أشار مراسل الفاينانشيال تايمز ديف لي. كما أنها ليست الموظفة الوحيدة التي لفتت ماسك الانتباه السلبي إليها، ورد بشكل منفصل على تغريدة من الكاتب اليميني المتطرف مايك سيرنوفيتش زعم فيها أن نائب المستشار العام على تويتر جيم بيكر "سهل الاحتيال"، قائلاً إن الادعاء "يبدو سيئًا للغاية".

تم حظر Musk رسميًا من "الاستخفاف" بتويتر كجزء من اتفاقية الاندماج، وكانت مشاركته الأولية مع كلا الموظفين غير مباشرة. لكن تواجده النشط على وسائل التواصل الاجتماعي يعني أن العديد من مستخدمي تويتر سرعان ما سخروا منهم - غالبًا ، في حالة جادي ، يسخرون منها بسبب عنوان رئيسي في بوليتيكو يقول إنها بكت في الاجتماع. ثم صعد ماسك هجومه على جادي بشكل مباشر ، وغرد صورة ميمية حول "انحياز تويتر اليساري" التي ميزتها.

وفقًا لصحيفة The Washington Post، أثار التهديد بإثارة غضب ماسك عبر الإنترنت قلقًا داخليًا، حيث ورد أن الموظفين طلبوا في اجتماع يوم الإثنين الماضي "التأكيد على أنهم سيكونون قادرين على أداء وظائفهم بأمان إذا استهدفهم ماسك." جادي ، على وجه الخصوص، لم يكن المسؤول التنفيذي الأعلى مستوى الذي شارك في ملحمة نيويورك بوست - فقد اعتذر الرئيس التنفيذي آنذاك جاك دورسي علنًا عن قرار حجب قصة نيويورك بوست ، التي قال إنها كانت "خاطئة"، بينما أعلن جادي أيضًا التغييرات على السياسة.