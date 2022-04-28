شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استعادة محتوى انستجرام المحذوف.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك انستجرام استعادة الصور ومقاطع الفيديو والبكرات ومقاطع الفيديو والقصص التي حذفتها، وتتم إزالة المحتوى الذي تختار حذفه من حسابك على الفور ويتم نقله إلى "تم حذفه مؤخرًا"، لكن ضع في اعتبارك أنه لا يمكن استعادة الرسائل المحذوفة على انستجرام.

وسيتم حذف المحتوى المحذوف مؤخرًا تلقائيًا بعد 30 يومًا، أو حتى 24 ساعة للقصص غير الموجودة في أرشيف قصصك، وخلال تلك الأيام الثلاثين ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحذوف من حسابك في المحذوفة مؤخرًا على تطبيق انستجرام لنظامي Android و iPhone وإما استعادته أو حذفه نهائيًا.

وإذا لم تتمكن من رؤية المحتوى الذي ترغب في استعادته في "المحذوفة مؤخرًا" ، فقد يكون المحتوى أقدم من 30 يومًا أو 24 ساعة للقصص، ولمعرفة كيفية استعادة محتوى انستجرام المحذوف ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

3. اضغط على أيقونة "الخطوط الثلاثة" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. من القائمة ، انقر على خيار "نشاطك".

5. اضغط على المحذوفة مؤخرًا.

6. في الجزء العلوي ، انقر فوق نوع المحتوى الذي ترغب في استعادته.

7. انقر فوق الصورة أو مقطع الفيديو أو القصة التي ترغب في استعادتها.

8. انقر فوق المزيد من الخيارات في الجزء العلوي الأيمن، ثم انقر فوق استعادة إلى ملف التعريف أو استعادة لاستعادة المحتوى.