شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء رمز QR code لملفك الشخصي على "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على ميزة جديدة تتيح لك مشاركة ملفك الشخصي عبر URL على منصات التواصل الاجتماعي. وفقًا لتقرير WABetaInfo ، تم العثور على مراجع لهذه الميزة في التحديث التجريبي 2.22.9.8 لمستخدمي Android.

ويقترح التقرير أنه باستخدام زر مشاركة ملف التعريف الجديد ، ستتمكن من إنشاء ارتباط إلى ملف التعريف الخاص بك والذي سيسمح للمستخدمين الآخرين بالدردشة معك بنقرة واحدة.

وفقًا للصورة التي تمت مشاركتها في التقرير ، سيكون الزر الجديد متاحًا بجوار صورة ملفك الشخصي ضمن علامة التبويب "الإعدادات" ، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، يوفر WhatsApp حاليًا خيارًا لإنشاء رمز QR لملفك الشخصي يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي منصات الوسائط.

ويتيح ذلك للمستخدمين الوصول إليك بسهولة بدون رقم هاتفك، ولمعرفة كيفية إنشاء رمز الاستجابة السريعة لملف تعريف WhatsApp الخاص بك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي.

2. اضغط على أيقونة "ثلاثية النقاط" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. من القائمة، اضغط على الإعدادات.

4. اضغط على أيقونة QR Code بجوار اسم حساب WhatsApp الخاص بك.

5. اضغط على أيقونة المشاركة في الأعلى لحفظ رمز الاستجابة السريعة في معرض الصور الخاص بك.



على هاتفك الأيفون على هاتفك الأيفون 1. افتح تطبيق WhatsApp على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. اضغط على خيار الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. اضغط على أيقونة QR Code بجوار اسم حساب WhatsApp الخاص بك.

4. اضغط على أيقونة المشاركة في الأعلى لحفظ رمز الاستجابة السريعة في معرض الصور الخاص بك.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مشاركتك لملف التعريف الخاص بك عبر رمز الاستجابة السريعة، إلا أن المستخدمين الآخرين سيظلون يحصلون على رقم هاتفك لأنه أيضًا جزء من ملفك الشخصي.