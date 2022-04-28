شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن خطط لاصطدام مركبة فضاء بكويكب لمنعه من الوصول للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الصين إلى اصطدام مركبة فضاء بكويكب كجزء من خطط نظام دفاع كوكبي يمكنه في يوم من الأيام إيقاف صخرة فضائية تصطدم بالأرض، وتشبه مهمة الانحراف، التي تهدف إلى تغيير مدار كويكب لم يتم تسميته بعد، اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق تلك المركبة الفضائية في نوفمبر من العام الماضي في رحلة استمرت لمدة عام لتحطم الكويكب الصغير ديمورفوس على بعد 6.8 مليون ميل من الأرض، كما أنه من المقرر إطلاق نسخة بكين، التي وضعها نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، في وقت ما قريبا.

ولم يتم تحديد وجهة المهمة بعد، لكن وو يانهوا قال إن CNSA تخطط لاستهداف كويكب يحتمل أن يكون خطيراً، للتصادم مع كوكبنا في وقت ما في المستقبل.

وتخطط CNSA أيضًا لإنشاء نظام إنذار مبكر وتطوير برامج لمحاكاة العمليات ضد الأجسام القريبة من الأرض واختبار الإجراءات الأساسية والتحقق منها.

ووصف وو الأهداف خلال الاحتفال بيوم الفضاء الصيني، الذي يحيي ذكرى إطلاق أول قمر صناعي للبلاد "دونجفانجونج -1" في 24 أبريل 1970.

كانت CNSA قد وضعت بالفعل خططًا لبناء نظام دفاع عن الأجسام القريبة من الأرض في "ورقة بيضاء" للفضاء صدرت في يناير، جنبًا إلى جنب مع هدف زيادة قدرة مراقبة الأجسام القريبة من الأرض، والإنذار المبكر، والاستجابة"، وحدد الكتاب الأبيض خطط CNSA خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

تريد الصين أيضًا إكمال محطتها الفضائية، واستكشاف المذنبات، واستكشاف كوكب المشتري وإكمال البحث التكنولوجي الرئيسي حول أخذ عينات من المريخ والعودة.