شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله إيلون ماسك عن تطبيق دونالد ترامب "Truth Social" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك يوم الأربعاء تطبيق الشبكة الاجتماعية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "Truth Social" من خلال مشاركة ترتيبه في متجر التطبيقات على حاسبه على تويتر.

وشارك Musk لقطة شاشة لأهم خمسة تطبيقات للوسائط الاجتماعية من App Store ، والتي أظهرت Truth Social في المرتبة الأولى، وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على لقطة الشاشة: "تتفوق Truth Social حاليًا على Twitter و TikTok في متجر Apple".

وبعد الإعلان عن موافقة مجلس إدارة Twitter على قبول عرض Musk لشراء الشركة، بدأ العديد من المستخدمين في التكهن بإمكانية إعادة حساب ترامب، وفي غضون ذلك، قرر ترامب عدم الانضمام إلى تويتر على الرغم من شرائه ماسك، قائلا "تويتر أصبح مملا للغاية".

وقال ترامب إنه لن يعود إلى Twitter وسيستخدم بدلاً من ذلك "TRUTH Social" الخاص به باعتباره منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة، وجاء إعلان الرئيس السابق بعد لحظات من فوز Musk بمحاولة استحواذ على Twitter مقابل 44 مليار دولار بسعر 54.20 دولار للسهم.