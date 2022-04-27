شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DJI تعلق مبيعاتها فى روسيا وأوكرانيا لمنع استخدام طائراتها بدون طيار فى القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صناعة الطائرات بدون طيار أن DJI علقت مؤقتًا المبيعات وجميع الأنشطة التجارية في كل من روسيا وأوكرانيا "في ضوء الأعمال العدائية الحالية".

وفقًا لتقارير رويترز، فإن هذا يجعلها أول شركة صينية كبرى توقف مبيعاتها فى روسيا بعد أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا في فبراير،على عكس نظرائهم فى الغرب اختارت معظم الشركات الصينية مواصلة عملياتها فى البلاد، وفقا لتقرير engadged.

وقال متحدث باسم DJI لرويترز إنها لا تدلى بأى تصريح عن أى دولة بالانسحاب من روسيا وأوكرانيا إنها تدلى ببيان حول مبادئها، وصرح المتحدث للمؤسسة الإخبارية: "توقفت DJI أى استخدام لطائراتنا بدون طيار لإحداث ضرر ، ونحن نعلق المبيعات مؤقتًا في هذه البلدان من أجل المساعدة في ضمان عدم استخدام أي شخص لطائراتنا بدون طيار فى القتال".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من مطالبة السياسي الأوكراني ميخايلو فيدوروف شركة DJI بالتوقف عن بيع منتجاتها في روسيا، ونشر وزير التحول الرقمي في البلاد رسالة مفتوحة إلى صانع الطائرات بدون طيار على تويتر تفيد بأن روسيا تستخدم منتجات DJI للتنقل في صواريخها "لقتل المدنيين، وتقول أيضًا إن روسيا تستخدم نسخة موسعة من منصة اكتشاف الطائرات بدون طيار AeroScope التابعة لشركة DJI لجمع معلومات الرحلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت MediaMarkt وهى سلسلة متاجر ألمانية تبيع الإلكترونيات فى جميع أنحاء أوروبا، بإزالة منتجات DJI من أرففها بعد تلقي "معلومات من مصادر مختلفة تفيد بأن الجيش الروسي يستخدم منتجات وبيانات من مزود الطائرات بدون طيار الصيني DJI للأنشطة العسكرية في أوكرانيا. ونفت DJI أنها كانت تدعم الجيش الروسى بنشاط ليس فقط من خلال توفير المعدات ، ولكن أيضًا من خلال توفير بيانات الرحلة ووصفت الاتهامات بأنها "كاذبة تمامًا".