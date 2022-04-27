فيديو يشرح طريقة عمل تعريفات Nvidia وتقنيات Game ready

منذ أن أعلنت Nvidia عن إطلاق تعريفات Game Ready الجديدة في عام 2014 وهي تعد أحد أفضل تعريفات وتوصيفات بطاقات الألعاب، والتي لطالما صدرت بشكل سريع بعد إطلاق الألعاب الكبيرة بالإضافة لكونها تقدم تحسينات على أداء الألعاب بعد صدورها مباشرةً.

وتقدم الشركة اليوم مقطع فيديو جديد تشرح فيه مفهومها عن Game Ready وكيف تحاول بشكل كبير أن تجعل بطاقاتها مستعدة للاعبين دائمًا وبشكل سريع فوري، ويعرض المقطع عملية اختبار التوصيفات المختلفة وكيفية القيام بها، إذ أن الشركة اختبرت التوصيفات لأكثر من 1.8 مليون ساعة خلال عام 2021 فقط.

كيف تعمل توصيفات Nvidia الجديدة وكيف تقوم بتطويرها؟

تهدف توصيفات Game ready من نفيديا دائمًا لأن تكون مستعدة لأحدث الألعاب التي تصدر، وتحاول الشركة جاهدةً تقديم أفضل أداء يمكنها أن تصل إليه عبر اختبار التوصيفات بشكل مستمر وفي جميع بيئات العمل المختلفة مع جميع الأجهزة سواءً كانت حواسيب محمولة أو حواسيب منزلية أو محمولة لضمان جودتها وأنها تعمل بأفضل شكل ممكن.

وتتعاون Nvidia بشكل وثيّق للغاية مع مطوري الألعاب ومصمميها من أجل اختبار التوصيفات مع الألعاب قبل إطلاقها الرسمي، وذلك حتى تتخلص من أي مشاكل تظهر في الأداء قبل صدور اللعبة والتوصيف الرسمي ولتضمن أفضل تجربة لمستخدميها.

ولا ينتهي عمل Nvidia عند صدور التوصيف واللعبة، إذ تعمل الشركة بشكل مباشر وقريب للغاية مع شركات تطوير الألعاب لحل أي مشكلة قد تظهر في اللعبة بعد صدورها، بالإضافة إلى تحسين أداء البطاقات والتوصيف مع الألعاب مع مرور الزمن والتحديثات.

ولا تطلق نفيديا توصيفاتها في المرحلة التجريبية، إذ تطلقها حصريًا وفقط بعد اطلاق اللعبة رسميًا واطلاق النسخة الرسمية والنهائية من التوصيف، وذلك لتقليل المشاكل التي قد تحدث من التوصيفات الغير نهائية، كما تتعاون نفيديا مع مايكروسوفت مباشرةً لجعل جميع التوصيفات التي تطلقها آمنة على الحواسيب ولا تتعارض مع أنظمة ويندوز للتشغيل.

أطلقت نفيديا حتى اليوم أكثر من 150 توصيفًا خاصًا بالألعاب، بالإضافة إلى دعم أكثر من 400 لعبة معًا في اللحظة التي صدرت فيها الألعاب، ولازلت تستمر الشركة بإطلاق التوصيفات الخاصة بالألعاب لتستعد قبل صدور الألعاب رسميًا.

وأعلنت الشركة إلى جوار المقطع الجديد عن إصدار التوصيف الخاص ببطاقتها الرسومية والذي يعمل مع لعبة Dune Spice Wares الجديدة التي يفترض أن تصدر خلال الأيام القادمة.

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