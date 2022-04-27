شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتجنب الغرامات والعقوبات الأخرى فى انهيار مستودع إلينوى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة سي إن بي سي أن أمازون لن تواجه غرامات وعقوبات أخرى في أعقاب انهيار مستودع في إلينوي أسفر عن مقتل ستة عمال خلال إعصار .

ومع ذلك، طلبت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) التابعة لوزارة العمل الأمريكية من أمازون مراجعة إجراءاتها بعد اكتشاف المشكلات المتعلقة بخطة العمل في حالات الطوارئ (EAP)، وفقا لتقرير engadged.

وكانت العاصفة التى اجتاحت ست ولايات في ديسمبر بعيدًا عن موسم الأعاصير، واحدة من أكثر العواصف دموية منذ سنوات، وعلى الرغم من تحذيرات الإعصار من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية قبل 36 ساعة من الحدث ، استمرت أمازون فى تشغيل مستودع إدواردسفيل ، إلينوي.

وكان فى منتصف تغيير التحول عندما هبط الإعصار مع سرعة رياح تصل إلى 150 ميل فى الساعة ، مما أدى إلى تدمير الجانب الجنوبى من المبنى. وخلص محققو إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) إلى أن إرشادات الطوارئ الخاصة بالطقس القاسى فى أمازون "تلبي الحد الأدنى من إرشادات السلامة للإيواء من العواصف، وبسبب ذلك وفقًا لمعاييرنا لا يوجد اقتباس محدد يمكننا إصداره في ضوء الإجراءات في أمازون وقال مساعد وزير العمل فى OSHA ، دوج باركر للصحفيين : نحن نقدم توصيات لأنه وفقًا لمعاييرنا لا يوجد اقتباس محدد يمكننا إصداره في ضوء الإجراءات في Amazon.

وحددت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) بعض ظروف مكان العمل على أنها "عوامل خطر، وتم قفل مكبر الصوت الذي سيتم استخدامه لتفعيل إجراءات الحماية في المكان في قفص ولا يمكن الوصول إليه .

ولم يتذكر بعض الموظفين موقع مكان المأوى المحدد، بالإضافة إلى ذلك كان لدى EAP فى Amazon قسم لحالات الطوارئ الجوية القاسية، ولكن لم يتم تخصيصه بتعليمات محددة لمنشأة Edwardsville. ولهذه الغاية ، أوصى المحققون بأن تتخذ أمازون "طوعًا" خطوات لمعالجة هذه المشكلات.

وقال متحدث باسم أمازون لقناة CNBC إنها "ستدرس بعناية" التوصيات، ويتلقى الموظفون تدريبًا على الاستجابة لحالات الطوارئ، ويتم تعزيز هذا التدريب على مدار العام.

ولم يجد تحقيق OSHA أى انتهاكات أو أسباب للاستشهادات، ولكننا نتطلع باستمرار إلى ابتكار وتحسين تدابير السلامة لدينا وقد بدأنا بالفعل في إجراء المزيد من السلامة والطوارئ تدريبات على التأهب في مواقعنا وسننظر بعناية في أي توصية من OSHA لم نقم بها بالفعل ".

وبينما تجنبت أمازون عقوبات OSHA، فإنها تواجه تحقيقًا منفصلاً فى الكونجرس ودعاوى قضائية متعددة، وأعلنت لجنة الرقابة فى مجلس النواب أنها تحقق فى أمان Amazon Warehouse فى وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها "تسعى إلى الفهم الكامل للأحداث التي أدت إلى المأساة في منشأة Edwardsville في Amazon." كما تواجه الشركة دعاوى قضائية متعددة من عدة عمال مصابين وعائلة أحد القتلى فى الانهيار.