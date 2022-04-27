شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: موقع TRUTH SOCIAL موجود بسبب حظر تويتر لحرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك، إن موقع TRUTH SOCIAL موجود بسبب حظر تويتر لحرية التعبير، معتبرا أن إنشاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصة TRUTH SOCIAL جاء بسبب حظر تويتر لحرية التعبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك، إنه يريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف إيلون ماسك: سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، موضحا أن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسأعمل على توفيرها.

وأكد تويتر أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، لافتا إلى أن الموقع أصبح شركة خاصة يملكها إيلون ماسك.