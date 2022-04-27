شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أول متجر تجزئة للترويج للواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ميتا (فيسبوك سابقاً)، عن افتتاح أول منفذ تجزئة في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز "ميتافيرس" حسبما نقلت العربية نت.

وعلى عكس شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل التي تمتلك متاجر تجزئة في مناطق شديدة الازدحام مثل المولات ومراكز التسوق، سيتم افتتاح "ميتا ستور" Meta Store يوم 9 مايو في حرم الشركة في بيرلنغيم بكاليفورنيا.

وسيحتوي المتجر على منطقة تجارب، حيث يمكن للأشخاص تجربة نظارات الواقع الافتراضي، من بين منتجات أخرى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكرست الشركة 10 مليارات دولار على مدار العام المقبل لبناء "ميتافيرس"، وهو مصطلح يشير إلى عالم افتراضي يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، أنه سيصبح معياراً للعمل والتواصل الاجتماعي والألعاب، فيما لاتزال الشركة على بعد سنوات من تحقيق هذا الهدف.

وسيتمكن العملاء من شراء سماعة الرأس Quest 2 والملحقات وأجهزة الدردشة المرئية عبر متجر ميتا ستور.

وستكون نظارات الشركة الذكية Ray-Ban Stories متاحة للتجربة ولكن شراؤها سيظل معلقاً فقط عبر الطلب على الإنترنت.

كما تخطط "ميتا" إلى إضافة علامة تبويب "متجر" على موقعها على الـ"ويب".

وقالت الشركة: " هدفنا من Meta Store هو أن نظهر للناس ما هو ممكن مع منتجاتنا اليوم، مع إعطاء لمحة عن المستقبل مع ظهور ميتافيرس - ونأمل أن نزيل الغموض عن هذا المفهوم قليلاً في هذه العملية".