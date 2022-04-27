كيفية اضافة صور متحركه لـ Desktop علي ويندوز 10 و 11 بشكل احترافي

تخصيص سطح المكتب بشكل احترافي من الأمور التي يتميز بها ويندوز، بسبب وجود تطبيقات وأدوات تخصيص متنوعة وعديدة منتشرة على الإنترنت، تسمح لك بإضافة تعديلات غريبة وجديدة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، كأن تضيف Widgets جديدة، او تضيف شريط Dock مثل ذلك الموجود في Mac OS، الكثير والكثير من التخصيص ممكن عن طريق التطبيقات المتنوعة والمتاحة على ويندوز 10 و11، سنتحدث في هذا المقال حول هذه البرامج وسنأخذك في جولة لإنشاء شكل جيد وجديد لسطح المكتب الخاص بك

افضل تطبيقات تخصيص سطح المكتب

Rainmeter

تطبيق Rainmeter واحد من أفضل تطبيقات تخصيص سطح المكتب على الإطلاق، يمكن اعتبار هذا التطبيق هو تطبيق KWGT لويندوز، هل تتذكر KWGT؟ يمكن لهذا التطبيق إضافة Widgets عديدة ومتنوعة لسطح المكتب الخاص بك، كما ان هناك فرق من المصممين تعمل على انشاء تصاميم مختلفة من أجل تكبير مكتبة هذا التطبيق، تطبيق Rainmeter تطبيق مجاني ولا يستهلك نسبة عالية من موارد الجهاز لذلك ننصح بإستعماله، وسنستعمله في هذا المقال بالطبع.

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Nexus Dock

هل تعرف تصميم Mac OS؟ في الأسفل يوجد شريط التطبيقات الخاص بالنظام والذي يسمى بالـDock، تستطيع من خلاله تشغيل تطبيقاتك المختلفة وغيرها من الأمور، نعم هذا هو تطبيق Nexus Dock تطبيق يحضر هذا الشريط الى نظام ويندوز، هو من تطبيقات تخصيص سطح المكتب الجيدة والتي تساعد بشكل كبير على تعديل التصميم كما تحب، يتميز بأنه ليس من التطبيقات الثقيلة بل هو تطبيق خفيف جدًا على موارد النظام لا يستهلكها، لذلك ننصح به.

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Lively Wallpaper

تطبيق خلفيات من اسمه، هذه حقيقة هو تطبيق خلفيات جيد جدًا لأنه يسمح لك بتعيين صورة متحركة GIF كخلفية لجهازك، كلنا نعلم بأن ويندوز بشكل افتراضي لا يسمح بتعيين أي خلفية متحركة، لكن بهذا التطبيق يمكنك وضع أي صورة متحركة كخلفية لجهازك، هذا تطبيق مجاني متوفر على متجر Microsoft Store وأيضًا من التطبيقات الخفيفة للنظام فجرب ان تستعمله سيفيدك بكل تأكيد.

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كيفية تخصيص سطح المكتب والحصول على شكل احترافي

في هذا المقال سنستغل الـ3 تطبيقات بالأعلى في تخصيص شكل سطح المكتب وتحويله الى شكل جميل يعجبك، سندمج تصميم ويندوز بالخلفية بـDock مميز، لذلك تابع معنا الخطوات التالية، حمل فقط البرامج بالأعلى وسأترك رابط الملفات المطلوبة لهذه البرامج كذلك لتحميلها، كل ما ستحتاجه في الخطوات التالية هو بعض الوقت وستستطيع ضبط تصميم سطح المكتب الخاص بك بشكل جيد. اول خطوة فقط عليك القيام بها هي إخفاء أيكونات سطح المكتب ومن ثم تابع الخطوات القادمة.

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الملفات المطلوبة

تغيير الخلفية

حمل الملفات بالأعلى وقم بفك الضغط ستجد الخلفية المتحركة على هيئة ملف ZIP

افتح تطبيق Lively Wallpaper

اضغط على Add Wallpaper أعلى الشاشة

في النافذة التي ستظهر اختر Browse

قم بإختيار الـZIP الخاص بالخلفية من مستعرض الملفات

ستجد ان الخلفية قد تمت إضافتها امامك فقم بإختيارها

تخصيص Rainmeter

حمل تطبيق Rainmeter وقم بتثبيته

سيظهر التطبيق بعض الـWidgets قم بإزالتها عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيمن واختيار Unload skin

من الملفات بالأعلى قم بنسخ محتويات مجلد Rainmeter Skins الى مسار \Documents\Rainmeter\Skins

الآن افتح تطبيق Rainmeter

أضغط على زر Refresh all ليعرض كل الـThemes المتوفرة

من مجلد Small Clean weather اختر أي ملف يعجبك من الملفات انا اخترت الأخير

اضغط على زر Load وسيظهر الـWidget على سطح المكتب، قم بتحريكه كما تحب

كرر الخطوة السابقة مع مجلد Thomo واختر منه التاريخ والوقت

سيصبح هذا الشكل النهائي للـWidgets بعد ان تحركهم في المكان الذي تحب

تخصيص الـDock

حمل تطبيق Nexus Dock بالأعلى وقم بتثبيته

من الملفات الخاصة بالثيم انسخ مجلد Dock_icons الى بارتشن النظام

الآن من شريط Nexus بالأعلى اضغط على زر Nexus

اختر Advanced من النافذة التي ستظهر أمامك

اختر Restore واختر الملف بداخل مجلد dock_icons

سيكون الشكل النهائي كالصورة امامك

فيديو شرح

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تخصيص سطح المكتب على ويندوز 10 و11

تخصيص سطح المكتب ليس أمرًا مستحيلًا على ويندوز 10 و ويندوز 11، التخصيصات متاحة والتطبيقات متاحة فقط انت تحتاج بعض الوقت لتستطيع الوصول بسطح مكتبك الى شكل مميز، هذا المقال واحد وسط الف مقال يمكن كتابتهم حول التعديل والتخصيص في ويندوز 10 و11، كما وجدت هذا المقال ستجد غيره من أجل تحسين تجربة الجهاز الخاص بك.