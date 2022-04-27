من دون 'فلاتر'... تطبيق فرنسي يحقق نجاحًا باهرًا

بحسب App Figures، حقّق تطبيق BeReal عددًا قياسيًّا في عدد التحميلات في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي.

وفي التفاصيل، بدأ النمو عندما بلغ متوسّط عدد التحميلات اليومي حوالي 4000 في 2021، ليتضاعف في كانون الثاني 2022 أكثر من أربعة مرات ويصل إلى 20000 ليتضاعف مرّة جديدة في شهر آذار ويصل إلى حوالي 40000.



ولكن مهلًا هذه ليست النهاية فيوم الأحد 17 نيسان قفز عدد التنزيلات إلى 170000 أي بزيادة نسبتها أكثر من 400 بالمئة!وهكذا أصبح التطبيق في المرتبة 11 في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا مع الإشارة إلى أن معظم التحميلات حصلت في الـ2022، أغلبيتها في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتّحدة.ويشكل طلاب المدارس والجامعات الجزء الأكبر من مستخدمي هذا التطبيق خصوصًا أن تطبيقات الصور ارتفعت إلى قمة التطبيقات خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويبدو أن تطبيق Be Real الفرنسي أهمّها رغم أن انطلاقته تعود إلى عام 2020 فقط. وهو يعدّ من أبسط التطبيقات لمشاركة مع الأصدقاء مرة واحدة في اليوم خلال دقيقتين ويأتي الإشعار في أوقات متغيرة من اليوم – مما يزيد من غموض التطبيق.

أمّا اللافت فيه فهو أنه لا يحتوي على «فلاتر» أو أزرار مخصصة لتعديل الصور.

فهل يعيد Be Real الحماسة التي شهدناها مع "سناب شات"؟