شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي: تويتر يجب أن يتبع قواعد المحتوى المحلى لتجنب الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشترى Elon Musk موقع Twitter وفقا لتقرير engadged. وصرح مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة بأن تويتر سيظل خاضعًا للوائح الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الجديد الذى يحكم جهود مكافحة المعلومات المضللة، وقال بريتون إن رئيس شركة تسلا "مرحب به" ، لكن "هناك قواعد" لا يزال يتعين عليه اتباعها.

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من تويتر وشركات الإنترنت الأخرى مشاركة كيفية كبحهم للادعاءات الكاذبة على مواقعهم، كما يحظر الإعلانات التى تستهدف القاصرين وكذلك الأعراق والانتماءات السياسية والديانات والتوجهات الجنسية.

ويتعين على الشركات أيضًا مشاركة كيفية عمل أنظمة التوصيات الخاصة بها، وتقديم بدائل غير متعلقة بالتوصيف ومشاركة البيانات مع الباحثين أي شركة لا تمتثل تخاطر بغرامات تصل إلى 6% من حجم الأعمال العالمى ، وإذا رفضت التغيير فستواجه حظرًا من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف:" من الآمن أن نقول إن نهج ماسك "المطلق" لحرية التعبير سوف يتعارض مع الحقائق السياسية في جميع أنحاء العالم ، وليس الاتحاد الأوروبي فقط.