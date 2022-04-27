شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرآة ذكية من Fiture تحسن نموذج التمرين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما جعلك وباء كورونا تعيد التفكير فى عضويتك في الصالة الرياضية ، أو ربما لا تحب التمرين في وجود أشخاص آخرين، وفقا لتقرير engaded . ولحسن الحظ ، هناك عدد كبير من الأدوات والأجهزة المتصلة التي يمكن أن تساعدك على ممارسة الرياضة بشكل جيد في المنزل.

وعلى الرغم من ذلك ، فإنك تخاطر باستخدام العضلات الخاطئة لبعض الإجراءات أو ما هو أسوأ ، وقد ينتهي بك الأمر إلى إيذاء نفسك، وهذا هو السبب فى أن الأجهزة الأكثر حداثة مثل Tempo Move أو Peloton Guide تهدف إلى مشاهدتها أثناء التمرين وتعليمك شكل أفضل.

وتعد المرآة الذكية الجديدة التي يتم إطلاقها اليوم تقوم بتقديم ردود فعل في الوقت الفعلي من خلال تصحيح النموذج بالإضافة إلى السرعة والتوقيت وردود الفعل على الحركة، ويأتى ذلك من خلال "تقنية محرك الحركة وتسمى الشركة Fiture ، و يحتوي Fiture على شاشة مدمجة داخل سطح عاكس.

يحتوى كل من Fiture و the Mirror على شاشة 43 بوصة ، على الرغم من أن الأول يبلغ ارتفاعه 12 بوصة عند 68 بوصة إلا إنها أيضًا أعرض وأسمك قليلاً من أداة Lululemon ، ولكنها تزن 10 أرطال أقل بشكل مفاجئ بوزن 60 رطلاً فقط ، وكان عرض Fiture سهلًا بما يكفي بالنسبة للرفع والتحرك لمسافات قصيرة.

وفي حدث تجريبي حديث ، جربت بعض التدريبات على مرآة Fiture وتوفر حوالي 200 إلى 400 تمرين عند الإطلاق ، وتتراوح مدة الجلسات من 5 إلى 60 دقيقة.

وهي تغطي فئات مثل القوة ، HIIT ، واليوغا ، والملاكمة ، والبيلاتس ، والباري، والتمدد من أجل فترات الراحة.