شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إرسال "نسخة كربونية" من رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
بينما تخفى خانة "Bcc" من أرسلت إليه نسخة، إذا كان الشخص الذي تلقى النسخة لا يريد أن يعرف أي شخص أنه قد استلمها، فيمكنك استخدام حقل Bcc "نسخة مخفية الوجهة" بدلاً من ذلك.
يرمز "Bcc" إلى "نسخة كربونية مخفية"، وهو يعمل تمامًا مثل حقل "Cc" العادي، والفرق الوحيد هو أنه لا أحد بخلاف المرسل يمكنه رؤية من تلقى نسخة مخفية.
سيتمكن أي شخص يتلقى النسخة المخفية من رؤية جميع الأشخاص الموجودين في حقلي "إلى" و "نسخة"، ولكن ليس العكس.
وإذا أدخلت عدة أشخاص في حقل "نسخة مخفية الوجهة"، فلن يعرف أي منهم من تلقى النسخة المخفية أيضًا، فإنه خاص تمامًا.
كيفية استخدام "Cc" و "Bcc"عندما يتعلق الأمر باستخدام "نسخة كربونية إلى" و "نسخة مخفية الوجهة"، لا يوجد فرق كبير عن حقل "إلى" الأساسي، فقط اضغط فوق أي من الخيارين واكتب الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني التي تريد إرسال النسخ إليها.
ستخفي بعض التطبيقات حقلي "نسخة إلى" و "نسخة مخفية الوجهة" حتى تضغط على الزر، وإذا كنت لا ترى حقول النسخ ، فابحث عن قرب حول حقل "إلى"، فمن المحتمل أنها مخفية فقط.