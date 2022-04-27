شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إرسال "نسخة كربونية" من رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تقرر الشخص الذي تريد إرسال بريد إلكتروني إليه، أمامك ثلاثة خيارات: يمكنك كتابة اسمه في حقل "إلى" أو حقل "نسخة كربونية إلى" أو حقل "نسخة مخفية الوجهة"، وعلى الرغم من أن خيار "إلى" واضح جدًا، فإن الخيارات الأخرى ليست بهذه البساطة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، بغض النظر عن تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، فإن كلمة "Cc" تعني "نسخة كربونية"، وتتيح لك ميزة "نسخة إلى" إرسال نسخة رقمية من أي بريد إلكتروني تم إرساله إلى شخص آخر، والشخص الذي يتم إدراجة في "نسخة كربونية إلى" سيتلقى نفس البريد الإلكتروني بالضبط، والفرق الوحيد هو أنه سيتم إدراج اسمه في حقل "نسخة كربونية إلى"، وليس حقل "إلى"، ويمكنك استخدام "نسخة إلى" أي عدد تريده من الأشخاص على أي بريد إلكتروني.

بينما تخفى خانة "Bcc" من أرسلت إليه نسخة، إذا كان الشخص الذي تلقى النسخة لا يريد أن يعرف أي شخص أنه قد استلمها، فيمكنك استخدام حقل Bcc "نسخة مخفية الوجهة" بدلاً من ذلك.

يرمز "Bcc" إلى "نسخة كربونية مخفية"، وهو يعمل تمامًا مثل حقل "Cc" العادي، والفرق الوحيد هو أنه لا أحد بخلاف المرسل يمكنه رؤية من تلقى نسخة مخفية.

سيتمكن أي شخص يتلقى النسخة المخفية من رؤية جميع الأشخاص الموجودين في حقلي "إلى" و "نسخة"، ولكن ليس العكس.

وإذا أدخلت عدة أشخاص في حقل "نسخة مخفية الوجهة"، فلن يعرف أي منهم من تلقى النسخة المخفية أيضًا، فإنه خاص تمامًا.





كيفية استخدام "Cc" و "Bcc"عندما يتعلق الأمر باستخدام "نسخة كربونية إلى" و "نسخة مخفية الوجهة"، لا يوجد فرق كبير عن حقل "إلى" الأساسي، فقط اضغط فوق أي من الخيارين واكتب الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني التي تريد إرسال النسخ إليها.

ستخفي بعض التطبيقات حقلي "نسخة إلى" و "نسخة مخفية الوجهة" حتى تضغط على الزر، وإذا كنت لا ترى حقول النسخ ، فابحث عن قرب حول حقل "إلى"، فمن المحتمل أنها مخفية فقط.