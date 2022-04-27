شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الطاقة الأمريكية تمنع مبيعات المصابيح الكهربائية لخفض انبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى قسم الطاقة فى الولايات المتحدة القواعد التى ستمنع بيع العديد من المصابيح المتوهجة، وفقا لتقرير engadged نقلا عن اشنطن بوست.

والتدابير تجلب معايير كفاءة أكثر صرامة والهدف منها لمبات تنبعث منها أقل من 45 لومن لكل وات، وتندرج معظم المصابيح الهالوجينية والمتوهجة تحت هذا التمييز.

ويعتقد المسئولون أن القواعد ستخفض انبعاثات الكربون بمقدار 222 مليون طن متري خلال العقود الثلاثة المقبلة، وهو ما يقال إنه يعادل انبعاثات 28 مليون منزل، ويزعمون أن الإجراءات ستوفر على السكان الأمريكيين حوالى 3 مليارات دولار سنويًا.

ويختار المزيد من المستهلكين بدائل LED أو الفلورسنت بما في ذلك المصابيح الذكية، ومع ذلك يُقال إن خيارات المصابيح المتوهجة والهالوجين قد شكلت 30% من مبيعات المصابيح الكهربائية فى عام 2020.

وستبدأ وزارة الطاقة في تطبيق القواعد الخاصة بالمصنعين فى الأول من يناير من العام المقبل، سيكون أمام الموزعين وتجار التجزئة سبعة أشهر أخرى لبيع المصابيح التي لا تلبي المعايير الجديدة.

والحركة تنعكس قرار من قبل إدارة ترامب في عام 2019 للتراجع عن المعايير الأكثر صرامة للمصابيح، ووضعت إدارة أوباما قواعد من شأنها أن تمنع مبيعات المصابيح الكهربائية غير الفعالة اعتبارًا من الأول من يناير 2020.

وقد أنشأت عدة ولايات معايير أكثر صرامة لطاقة المصباح الكهربائى ، وكانت هناك جهود للقيام بذلك فى أجزاء أخرى من البلاد.