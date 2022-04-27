شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Enhanced Tags الخاص بانستجرام في Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق انستجرام ميزة جديدة لـ Reels تسمى Enhanced Tags ، بحيث يصبح من السهل على المبدعين الحصول على رصيد لعملهم، وقد وصلت ميزة Enhanced Tags لـ Feed في شهر مارس وهي الآن متوفرة في Reels أيضًا.

وقال إنستجرام في بيان صحفي: "تسمح Enhanced Tags بعرض فئة الملف الشخصي المعينة ذاتيًا لمنشئ المحتوى على حساباتهم المهنية في علامة الأشخاص الخاصة بهم ، بحيث يمكن للأشخاص مشاركة وعرض مساهمة منشئ المحتوى في صورة أو منشور فيديو." إذا كنت متعاونًا مهمًا في منشور ما ، فستكون مساهماتك الآن أكثر وضوحًا في المنشور أو بكرة نظرًا لميزة Enhanced Tags، إليك كيفية استخدام هذه الميزة في Reels.

1. افتح تطبيق انستجرام واضغط على أيقونة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

2.أنشئ منشورًا جديدًا وانقر على "التالي".

3.قم بإجراء التعديلات الإبداعية التي تريدها ثم انقر فوق "التالي"

4.عندما تنتهي من كتابة التسمية التوضيحية ، انقر على "وضع علامة على الأشخاص"

5.حدد "إضافة علامة" وابحث واختر المساهمين.

6.انقر على "إظهار فئة الملف الشخصي" لعرض فئة المنشئ.

7. اضغط على "تم".

8.أضف العلامات والتفاصيل الإضافية إذا كنت تريد ثم انقر فوق "مشاركة".

يذكر أن انستجرام قدم مؤخرًا ميزتين جديدتين تسمى المتابعة والمفضلة، وسيعرض لك كل من المفضلة والمتابعة المشاركات بترتيب زمني ، حتى تتمكن من متابعة المشاركات التي لا تريد أن تفوتها بسرعة. بينما تُظهر لك "المتابعة" منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم بالترتيب الذي تمت مشاركتها به ، فإن "المفضلة" تعرض لك أحدث المنشورات من قائمة حسابات محددة تختارها ، مثل تلك الخاصة بأصدقائك المقربين والمبدعين المفضلين لديك.