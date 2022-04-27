شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل مركز تشغيل الطائرات بدون طيار والتاكسى الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو فكرة إنشاء مركز للطائرات بدون طيار وسيارات الأجرة الطائرة، كأنها مفهوم من أحدث أفلام الخيال العلمي، لكن هذا الميناء الرأسى المعروف باسم Vertiport، أصبح حقيقة واقعة هذا الأسبوع، مع افتتاح موقع Air-One في كوفنتري، ويعد Air-One هو مركز للطائرات بدون طيار والطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط الرأسي (eVTOL)، بما في ذلك السيارات الطائرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون بمثابة مخطط لأكثر من 200 ميناء في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لـ Urban- Air Port، مطور Air-One ومقره المملكة المتحدة.

وكان افتتاح منفذ Air-One هذا الأسبوع بمثابة إلقاء نظرة على مستقبل النقل، ومن منصة انطلاق صاعدة مركزية يمكن لسيارات الأجرة الطائرة من خلالها نقل الركاب في رحلاتهم، إلى آلة بيع مستقبلية حيث يمكنك طلب تسليم العناصر بواسطة طائرات بدون طيار عند الطلب، إليك نظرة على الميزات الرئيسية.

ويقع Air-One Vertiport في موقف للسيارات بجوار محطة كوفنتري، لكن عند الدخول داخل هيكل شبيه بالخيمة تبلغ مساحته 17000 قدم مربع، يتم نقلك إلى ما يمكن أن يكون مستقبل النقل.

وتم تجهيز الميناء بالكامل في العديد من "المناطق"، بما في ذلك صالة الركاب، والمقهى، والمحلات التجارية المنبثقة، ومركز لوجستيات البضائع، وحظيرة المركبات الجوية الكهربائية والهيدروجينية، والفحص الأمني، ومركز القيادة والتحكم.

تستضيف الصالة الرئيسية المقهى ومنطقة البيع بالتجزئة، حيث يمكن للمسافرين انتظار وصول سيارة الأجرة الطائرة، مثل صالة المغادرة في المطار، وبالنسبة لأولئك الذين يأملون ببساطة في استخدام خدمة الطائرات بدون طيار في Vertiport، فإن آلة البيع التي تعمل باللمس ستكون في متناول اليد.

يمكن للمستخدمين تحديد العناصر التي سيتم تسليمها إليهم أثناء انتظارهم في Air-One، أو تحديد العناصر التي سيتم تسليمها لالتقاط المناطق في جميع أنحاء كوفنتري، أو طلب العناصر ليتم تسليمها إلى أشخاص آخرين.

كما أنه حول الزاوية من صالة المغادرة توجد منطقة أمنية بها ماسح ضوئي للجسم وماسح ضوئي للحقائب، يشبه إلى حد كبير مطار عادي.