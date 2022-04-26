شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ مرحلة جديدة من برنامج استكشاف القمر هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أنها ستبدأ مرحلة جديدة من برنامجها لاستكشاف القمر، وحول الموضوع قال نائب رئيس الهيئة وو يان هوا: "هذا العام تبدأ رسميا المرحلة الرابعة من العمل الهندسي والبحثي في إطار البرنامج الوطني الصيني لاستكشاف القمر.. سترسل الصين إلى القمر مركبات Chang'e-6 و Chang'e-7 و Chang'e-8، خلال المهمات الفضائية القادمة للقمر سيتم اختبار تقنيات جديدة والمباشرة بالعمل على بناء محطة علمية هناك".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "مركبة Chang'e-6 سترسل إلى الجانب المظلم من القمر لجمع العينات، ونجري حاليا مباحثات لتطوير كوكبة من الأقمار الصناعية التي ستخصص للاتصالات والملاحة القمرية".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت مع هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) اتفاقيات عام 2017 لتطوير برنامج للتعاون في مجالات الفضاء، ويتضمن البرنامج عدة مجالات منها دراسة القمر والفضاء السحيق، والتعاون في مجالات علوم الفضاء وتقنياتها، والتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد، وفي مارس العام الماضي وقع رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أيضا مع رئيس (CNSA) اتفاقية إضافية لدفع التعاون في مجال استحداث محطة قمرية للأبحاث العلمية.